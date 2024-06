Virginia Fonseca ganha surpresa de Zé Felipe em avião: 'Fez meu dia'

Após Dia dos Namorados simples em casa, Virginia Fonseca ganha surpresa do cantor Zé Felipe ao chegar no avião deles; veja

A influenciadora Virginia Fonseca ganhou uma surpresa de Dia dos Namorados nesta quinta-feira, 13, um dia após a data romântica. O cantor Zé Felipe montou uma recepção cheia de mimos e muito amor para a esposa no avião deles.

Em sua rede social, a apresentadora do SBT compartilhou fotos ao lado do marido e comemorou os presentes. A empresária, que havia tido um jantar bem básico com o pai de sua filhas, então celebrou o momento especial.

"Eu te amo muito @zefelipecantor obrigada por tudo que faz por mim! Que Deus abençoe nosso casamento e que ele dure pro resto de nossas vidas. Cheguei no avião pra ir trabalhar com essa surpresa maravilhosa! Fez meu dia mais feliz", postou Virginia Fonseca os cliques deles no avião com balões vermelhos de coração, uma cesta repleta de coisas e um buquê de flores vermelhas.

Nesta quarta-feira, 12, de Dia dos Namorados, o casal ficou em sua casa em Goiânia com as filhas, Maria Alice e Maria Flor. Grávida do terceiro herdeiro deles, a influenciadora divertiu ao exibir o jantar "romântico" que tiveram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Virginia Fonseca compra relógio de serpente que custa uma casa

A influenciadora digital e empresário Virginia Fonseca impressionou ao mostrar o novo item de luxo que acabou de adquirir. Nesta segunda-feira, 10, durante compras com as filhas, Maria Alice e Maria Flor, em um shopping de alto padrão em São Paulo, a famosa obteve o acessório caríssimo.

Em seus stories, a apresentadora do SBT comentou que não aguentou e se rendeu ao item de luxo. A esposa do cantor Zé Felipe então exibiu o relógio inspirado em uma serpente em seu braço. De ouro amarelo 18K e aço com pavê de diamantes, a peça da marca Bulgari tem um valor de uma casa, custando R$ 110 mil. Veja o relógio aqui.