Ex-BBB Munik Nunes divide cliques inéditos ao comemorar mesversário da filha

A ex-BBB Munik Nunes encantou os seguidores das redes sociais ao celebrar o segundo mês da filha, Catarina, com cliques inéditos

A ex-BBB Munik Nunes explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar novos cliques da filha, Catarina. A menina é fruto de seu relacionamento com Paulo Simões.

Nesta quarta-feira, 19, a bebê completou dois meses de vida e para comemorar a data especial, a influenciadora digital organizou uma festinha intimista, que contou com um bolo decorado com estrelas e um unicórnio e muitos docinhos.

Ao compartilhar as fotos ao lado de Paulo e Catarina e também mostrar os detalhes da celebração, Munik parabenizou a filha. "Hoje celebramos os 2 meses da nossa pequena! Dois meses de amor puro, alegria e muito aprendizado. Parabéns, meu amor", se derreteu a mamãe.

Os fãs ficaram encantados com os cliques. "Linda demais, Catarina", disse uma seguidora. "Que Deus abençoe você e sua família, Cat", escreveu outra. "Parabéns, princesa!! Que Deus continue abençoando seu caminho e sua vida", desejou uma fã. "Que Deus abençoe sempre, rainha, vocês merecem. Muitas felicidades e muita saúde a princesa Catarina", falou mais uma.

Confira:

Munik se derrete em vídeo encantador com a filha

Recentemente, Munik encantou ao compartilhar um novo vídeo da filha, Catarina. No Instagram, a mamãe de primeira viagem postou um vídeo em que aparece com a bebê no colo, enquanto admira e faz carinho em sua cabeça, e se derreteu.

"Te acompanhar é como ver a vida florescer a cada sorriso, olhar e pequenos gestos. Quero viver todos esses momentos, afinal eu sei que passa rápido e daqui a pouco você já vai estar correndo pela casa", declarou ela na legenda da publicação. Confira!