Virginia surpreende ao mostrar jantar básico de Dia dos Namorados: 'Torta'

Sem decoração ou pratos especiais, Virginia surpreende ao mostrar como foi seu jantar de Dia dos Namorados com Zé Felipe; veja

O Dia dos Namorados de Virginia Fonseca e Zé Felipe nesta quarta-feira, 12, foi simples e cheio de amor. O casal teve um dia normal em sua mansão em Goiânia ao lado das filhas, Maria Alice e Maria Flor, e no fim do dia tiveram um jantar romântico simples.

Sem decoração ou prato especial, a empresária milionária mostrou que fizeram uma refeição na cozinha de casa. A apresentadora do SBT então brincou ao gravar o cantor cortando uma torta de frango.

"Nosso jantar romântico", debochou Virginia Fonseca ao mostrar a simplicidade como celebraram a data. Depois, a influenciadora ainda riu ao dizer que não ia namorar com o amado por ter comido demais.

Ainda nesta quarta-feira, 12, a famosa e Zé Felipe se desentenderam ao falaram sobre a quantidade de filhos que desejam ter. Grávida pela terceira vez, a loira se mostrou satisfeita com a quantidade já o cantor demonstrou interesse em ter mais herdeiros.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Nos últimos dias, o cantor reagiu ao ver o acessório luxuoso que Virginia Fonseca adquiriu em um shopping em São Paulo. A empresária milionária impressionou ao comprar um relógio de serpente com o preço de uma casa.

Poliana Rocha relembra vídeo engraçado do casamento de Zé Felipe e Virginia

A esposa do cantor Leonardo, a influenciadora Poliana Rocha, relembrou um vídeo do casamento de Zé Felipe e Virginia Fonseca. Na sexta-feira, 07, a famosa repostou um registro do momento em que seu filho com o sertanejo selou a união com a apresentadora do SBT e divertiu.

Isso porque, muito espontâneo, o cantor arrancou risada de todos com a forma como respondeu à pergunta se aceitava se casar com a empresária, com quem já teve duas meninas, Maria Alice e Maria Flor, e terá seu primeiro menino, José Leonardo, nos próximos meses. Veja o vídeo inusitado aqui.