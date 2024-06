Leonardo revela se aprova namoro do filho com Bruna Marquezine: ‘É minha nora'

Nova integrante da família! Leonardo abre o jogo e expõe detalhes sobre o relacionamento de João Guilherme com Bruna Marquezine

Na última quarta-feira, 19, Leonardo decidiu abrir o jogo e revelar se apoia o novo namoro do filho, João Guilherme, com Bruna Marquezine. Além de confirmar que os dois estão realmente vivendo um romance, o cantor sertanejo contou que agora considera a atriz uma nova integrante da família e que ela está aprovadíssima!

Durante uma entrevista com o ‘Balanço Geral’, Leonardo colocou toda a discrição do casal de lado e revelou tudo sobre o relacionamento entre os dois: "Estou achando ótimo. Eu nem sonhava em conhecer pessoalmente Bruna Marquezine e agora ela é minha nora. Isso é um presente de Deus, com certeza”, disse o sertanejo.

Em seguida, Leonardo revelou que ainda não teve a oportunidade de se encontrar pessoalmente com a artista, mas que já a conhecia de sua infância: "Eu tive o prazer de encontrar a Bruna quando ela tinha 8 anos de idade. Fui fazer um show no Rio de Janeiro, acho que ela nem deve lembrar disso, e me encontrei com a mãe dela e com ela”, contou.

“Aquela carinha linda... mudou nada, ela só cresceu”, o cantor exaltou a nova integrante e contou que a família está de braços abertos para recebê-la, se for a "vontade de Deus". Vale lembrar que além de Marquezine, o sertanejo coleciona outras noras famosas, como Virginia Fonseca, casada com Zé Felipe, e também Hariany, que namora Matheus Vargas.

É bom lembrar também que, em meio a rumores de um possível affair entre João e Bruna Marquezine, não confirmaram o namoro, mas foram vistos aos beijos em um aeroporto. Além disso, ela mostrou que ganhou um grande buquê de rosas vermelhas no Dia dos Namorados, enquanto o ator recebeu um buquê de tulipas cor-de-rosa na mesma data.

Mãe de João Guilherme comenta romance do filho:

Mãe do ator João Guilherme, a empresária Naira Ávila também abriu o coração e falou publicamente a respeito do romance entre o jovem e a atriz Bruna Marquezine. Ela afirmou qe está muito contente pelo filho. Após rumores de que estariam vivendo um affair, os famosos foram flagrados aos beijos em um aeroporto no último fim de semana.

Em entrevista à revista Marie Claire, Naira, que é bastante reservada em relação a sua vida pessoal, revelou que está feliz por saber que o herdeiro está em uma ótima fase da vida. "Vou te falar como mãe: estou feliz porque estou vendo meu filho feliz. Ele está numa fase feliz e eu consequentemente fico feliz por isso", declarou ela.