Virginia compra relógio de serpente que custa uma casa; saiba quanto

Que luxo! Virginia compra acessório caríssimo inspirado em serpente e mostra item milionário em seu braço; saiba quanto ela pagou

A influenciadora digital e empresário Virginia Fonseca impressionou ao mostrar o novo item de luxo que acabou de adquirir. Nesta segunda-feira, 10, durante compras com as filhas, Maria Alice e Maria Flor, em um shopping de alto padrão em São Paulo, a famosa obteve o acessório caríssimo.

Em seus stories, a apresentadora do SBT comentou que não aguentou e se rendeu ao item de luxo. A esposa do cantor Zé Felipe então exibiu o relógio inspirado em uma serpente em seu braço. De ouro amarelo 18K e aço com pavê de diamantes, a peça da marca Bulgari tem um valor de uma casa, custando R$ 110 mil.

"Me dei de presente esse relógio. Tava namorando esse modelo faz tempo", contou sobre o desejo de ter a joia.

Ainda nos últimos dias, Virginia Fonseca surpreendeu a mãe com um vestido de grife caríssimo. Além de roupas e acessórios, a famosa investiu um alto valor em sua nova casa de praia com Zé Felipe. A propriedade que compraram era de um jogador e teve o valor revelado.

Vale lembrar que em Goiânia, Virginia e Zé Felipe estão construindo uma mansão gigantesca. Nos últimos dias, antes de viajarem para a casa de praia, eles visitaram a obra e impressionoram com os detalhes luxuosos. Eles então mostraram que o quarto de Maria Flor já está quase pronto.

Veja o novo relógio de Virginia Fonseca:

Virginia apoia gosto da filha pelo Batman e dá joia do super-herói

A filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Alice, escolheu o tema de super-heróis para seu aniversário de três anos e recebeu apoio dos papais de se vestir de Batman. Para deixar o look ainda mais estiloso e com um toque de luxo, a empresária presenteou a primogênita com uma joia personalizada.

Na quinta-feira, 30, horas antes do festão com tema de Super Maria Alice, a apresentadora do SBT mostrou que deu um colar para a herdeira compor sua fantasia de homem morcego. Virginia Fonseca então mandou fazer um colar de ouro com brilhantes com o símbolo do personagem. Veja a joia aqui.