Virginia Fonseca sofre ao fazer exame na gestação: 'Chegou lacrimejar'

A influenciadora Virginia Fonseca fez mais exames de rotina de sua terceira gestação nesta segunda-feira, 17. Esperando seu primeiro menino com Zé Felipe, o que pequeno José Leonardo, a famosa, que está de repouso, iniciou o dia realizando um procedimento complicado.

Em sua mansão em Goiânia, a apresentadora do SBT recebeu a equipe do laboratório para fazer o exame de curva glicêmica, que consiste na coleta de sangue durante um período após a paciente ingerir um copo de glicose. Ao ter que ingerir o líquido, Virginia passou mal.

Na companhia da filha caçula, Maria Flor, que ficou pasma com a mãe bebendo o copo todo, a empresária passou pelo momento tenso. A nora do cantor Leonardo ingeriu tudo de uma vez e até teve seus olhos saindo lágrimas.

"Olho chegou lacrimejar", escreveu ela ao se gravar no momento dificíl. Em seguida, a loira comentou que precisava ficar de repouso para coletar sangue e que se fosse ao banheiro vomitaria o líquido, pois ele estava em sua garganta.

É bom lembrar que, nos últimos dias, Virginia Fonseca contou que a médica pediu que ela fique de repouso por conta das cólicas mais intensas que anda sentindo. José Leonardo tem previsão de chegada em setembro e já ganhou suas malas de saída maternidade do padrinho. Veja os itens personalizados aqui!

Virginia Fonseca compra relógio de serpente que custa uma casa

A influenciadora digital e empresário Virginia Fonseca impressionou ao mostrar o novo item de luxo que acabou de adquirir. Na segunda-feira, 10, durante compras com as filhas, Maria Alice e Maria Flor, em um shopping de alto padrão em São Paulo, a famosa obteve o acessório caríssimo.

Em seus stories, a apresentadora do SBT comentou que não aguentou e se rendeu ao item de luxo. A esposa do cantor Zé Felipe então exibiu o relógio inspirado em uma serpente em seu braço. De ouro amarelo 18K e aço com pavê de diamantes, a peça da marca Bulgari tem um valor de uma casa, custando R$ 110 mil. Veja o relógio aqui.