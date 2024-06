Bárbara Evans chora no pós-operatório ao encontrar pus em dreno

'Estou com medo’, disse a modelo em vídeo postado nas redes sociais enquanto chorava; Bárbara Evans reclamou do pós-operatório

Nesta terça-feira, 25, a influenciadora Bárbara Evans surgiu aos prantos nas redes sociais. Ela compartilhou com seus seguidores que está assustada após refazer os curativos antes de trocar o dreno que retira líquido do abdômen. O último procedimento será realizado no hospital.

"Olha a minha cara como fica depois de fazer curativo. O dreno tá com pus em volta. Que agonia. Deus, me ajuda. Tô com medo. Tô com medo de tirar esse negócio, tá doendo muito", disse ela chorando.

A modelo ainda disse que viveu momentos de agonia. "Eu fui limpar, passei o sabonete que tem que passar, só que esse dreno é uma coisa, muito agoniante. Meu Deus do céu. Vou tomar um calmante antes de ir, tô muito apavorada", afirmou ela.

Essa não é a primeira vez que a influencer fala sobre o pós operatorio, na sexta-feira, 21 de junho, Bárbara surgiu em seu Instagram Stories e desabafou sobre o período de recuperação. "Estou desanimada um pouquinho porque... não tem nem o que falar, né. Em vez de ficar reclamando, vou ficar mais quietinha aqui. Me deu uma agonia hoje na hora de tirar a cinta e fazer curativo. Ficar andando curvada dói muito. Mas, vamos focar que daqui a um tempo tudo vai passar. Quis fazer, agora lute", disse ela.

Bárbara também aproveitou para mostrar a região da papada sem curativo. "Tirei o taping, está inchado para caramba. Para quem não sabe, não fiz lipo, eu apliquei enzimas. Hoje eu tirei o taping para fazer uma boa drenagem", contou.

Veja antes e depois das cirurgias plásticas de Bárbara Evans

Ela compartilhou em suas redes sociais o antes e o depois de algumas regiões do seu corpo. Na legenda, detalhou o que foi feito pelo cirurgião. Ela, que é mãe de três crianças, resolveu mexer em seu corpo por causa das mudanças que as gestações causaram em seu físico.

"Realizei meu sonho!! Fiz a minha tão sonhada cirurgia. Consegui tratar praticamente todas as minhas queixas estéticas em um único tempo cirúrgico sem correr riscos desnecessários, já que respeitamos todas as normas de segurança cirúrgica", iniciou ela.

"Vou explicar tudo pra vocês: Ele começou fazendo uma lipoaspiração nas minhas costas. Dr. Renato disse que caprichou na região do cofrinho, porque eu não tinha definição nessa área. Depois ele pegou parte dessa gordura retirada na lipo, tratou e fez uma lipoenxertia glútea, pra dar um up e uma remodelada no bumbum, sem interferir no resultado da prótese que vocês já sabem que eu tenho faz muito tempo", detalhou. Veja o antes e depois clicando aqui!