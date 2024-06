Flávia Alessandra reflete sobre sintomas da menopausa: "Mais profundo do que a gente imagina"

Aos 50 anos, Flávia Alessandra elencou sintomas da menopausa que eram desconhecidos por ela e ressaltou importância de entrar neste assunto

Flávia Alessandra refletiu com os seguidores sobre os sintomas da menopausa nesta terça-feira, 25. Completando 50 anos recentemente, a atriz compartilhou que está tendo insônia pela primeira vez e desabafou sobre a falta de diálogos sobre este e outros sintomas.

"Bom dia com a novidade na minha vida. Depois de madura, eu dei para ter insônia, olha isso. Nunca tive, minha mãe sempre teve. Fiz 50 anos e venho consultando médicos, entendendo, pesquisando sobre a menopausa. Eu sempre soube sobre o calorão. Agora, insônia, realmente eu não sabia. Vocês sabiam que um dos sintomas da menopausa pode ser insônia?", iniciou nos Stories do Instagram.

E continuou: "É tão louco, né? Eu nunca tinha ouvido falar, e a gente fala tão pouco sobre isso. Tantas mulheres estão a casa dos 50 e vão passar muitas outras décadas, então a gente precisa falar. Não é só o calorão, a oscilação do humor. Meu amor, a gente já tem oscilação de humor porque a gente menstrua uma vida inteira".

"'Ah, você pode ter esquecimento', a gente passou por uma pandemia de Covid-19, o esquecimento ficou em pauta. É uma somatória de coisas. Mas a insônia, eu nunca tinha ouvido falar. E é uma insônia que te abate e que não quer ir embora. Ela fica ali, se mantém", refletiu a atriz, que ressaltou o desejo de falar mais sobre o tema nas redes sociais.

"Vamos ver como faremos, mas é algo que eu queria muito poder trocar com a mulheres. Eu tenho lido tanto sobre, isso mexe tanto com a nossa parte neurológica. É muito mais profundo do que a gente imagina. É impressionante como é o nosso corpo humano e como ele pode ser belo. Muito curioso", finalizou.

