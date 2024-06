Leandro D'Lucca, marido de Cleo, recebe alta após acidente

Leandro D'Lucca se pronunciou em suas redes sociais nesta terça-feira, 25, sobre a saída do hospital, onde estava internado há mais de uma semana

Leandro D'Lucca, marido de Cleo, recebeu alta nesta terça-feira, 25, após mais de uma semana internado no Hospital Samaritano, em São Paulo. O influenciador bateu a cabeça enquanto andava de skate com o filho e teve um traumatismo craniano, motivo que o fez ficar alguns dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

"Salve, salve galera. Passando pra dar boas notícias. Acabei de fazer uma tomografia e tive alta. Queria agradecer ao Hospital Samaritano pela parceria, hospitalidade, enfermeiras, enfermeiros e médicos, foram todos excepcionais. Tamo junto!", disse nas redes sociais.

Cleo também falou sobre a alta do marido e afirmou que vai buscá-lo no hospital. Ela estava em uma clínica para repor o ferro que estava baixo, mas precisou interromper o procedimento. "Tô esperando pra ver a sacola de ferro, mas não sei se vou conseguir tomar hoje porque meu marido teve alta, graças a Deus. Tem rodízio do carro e eu preciso pegar ele no hospital", contou.

O rapaz sofreu uma queda ao andar de skate com o filho e precisou ser internado no hospital. De acordo com o colunista Leo Dias, ele bateu a cabeça no chão e teve um edema. Leandro contou que teve hemorragia interna e traumatismo craniano. Inclusive, ele levou pontos em um corte na lateral do rosto.

"Passando aqui para deixar vocês tranquilos. Sei que está saindo em algumas mídias sobre o meu acidente. Na pancada, eu sofri um traumatismo craniano, uma hemorragia interna, mas já saí da UTI. O quadro perigoso já passou. Estou bem assistido, estou com a minha família, está tudo bem. Muito obrigado pela preocupação. Estamos juntos e só enviem boas energias. Valeu, obrigado!”, afirmou ele.

