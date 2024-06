Dificuldade para ganhar massa magra? Nutrólogo faz alerta importante

Descubra o que você está fazendo de errado e que dificulta o ganho de massa muscular

A vida física ativa exige uma jornada disciplinar com hábitos alimentares saudáveis e exercícios físicos. Para quem frequenta a academia, o ganho de massa muscular magra é um dos principais objetivos. No entanto, é comum ouvir reclamações sobre a dificuldade para ser recompensado por tanto esforço.

Para investigar o que pode ser o principal responsável pelo problema, a CARAS Brasil conversa com o nutrólogo Gustavo Sá, especialista em emagrecimento saudável e responsável por trás dos resultados dos corpos dos famosos.

Ele explica que o ganho de massa muscular está ligada ao processo durante e pós-treino. "Para ganhar massa muscular, eu preciso quebrar o músculo. Então, na academia eu quebro, para que depois eu reconstrua, é igual a um muro, eu quebrei aquele muro, como se o invasor estivesse passando muito fácil, e aí o que eu faço? Eu reconstruo aquele muro maior, isso é hipertrofia, aumento no número, e hiperplasia, aumento no volume celular", explica.

"Isso é a dinâmica fundamental, isso é uma dinâmica muito importante. Então, diminuir a frequência, a constância e a intensidade dos treinos de musculação vai dificultar o ganho de massa magra. Dois, nós temos uma dinâmica de consumo proteico, porque a proteína, o aminoácido, é como se fosse o tijolo do meu muro, então eu preciso também ter uma boa ingestão proteica. Algumas vitaminas, como a vitamina B12, também são importantes para o anabolismo", ressalta.

O pós-treino é tão importante quanto o durante. O desempenho nos exercícios aliado ao bom sono e alimentação saudável resulta no maior ganho de massa muscular, o que ajuda a definir o corpo e a realçar seus contornos.

"Na academia se destrói o músculo. Se constrói no sono, dormindo, que a gente tem o recovery, que a gente tem a regeneração, por muitos falado o sleep recovery, essa regeneração no processo de sono. Então, se eu não tiver esses pilares, dificilmente eu vou conseguir ganhar massa muscular, óbvio. Existem outras coisas que podem me impedir, como, por exemplo, o hipotireoidismo, doenças de base ou o álcool, que é altamente catabólico, quebra muito a massa muscular", afirma.

Acompanhamento médico é recomendado

A dificuldade no ganho de massa magra também pode ter relação com alguma doença endocrinológica ou algo patológico. Para quem está iniciando ou até mesmo tem certa experiência na vida fitness, o acompanhamento com o especialista da área é recomendado para descartar maiores problemas com o corpo e conquistar o resultado desejado.

"O especialista orienta e verifica se essa dificuldade não é patológica, não advém de alguma doença endocrinológica, por exemplo. Segundo, bom, ter uma frequência de treinos e treinos com intensidade. Eu gosto muito daquela frase no 'pain no gain'. Sem dor, sem ganho. Então, é preciso ter uma frequência de treinos na academia forte. Associado com uma dieta hiperproteica moldada para aquele cenário, a gente pode usar outros recursos ergogênicos, como a creatina também, por exemplo, para auxiliar, mas é sempre bom ter um direcionamento de um profissional antes de iniciar", sugere.

Além do acompanhamento médico, alimentação saudável e elaborada para cada plano de objetivo corporal, o paciente precisa seguir a hidratação.

"Tem que consumir de acordo com o peso. A hidratação é fundamental, afinal, o músculo tem sangue dentro do sangue, tem plasma, plasma é água, então a água é imprescindível. A gente precisa ter uma boa hidratação, [do contrário], pode atrapalhar, sim, e muito o meu processo de ganho de massa muscular", conclui.

