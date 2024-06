Bombeiro da Eliana fala sobre desemprego e revela ‘bico’: ‘Entrei para estatística’

Yuri Bonotto, o bombeiro de Eliana, desabafa sobre desemprego e revela nova fase profissional após apresentadora deixar o SBT

Yuri Bonotto, que ficou conhecido como o Bombeiro de Eliana, abriu o jogo sobre o desemprego e compartilhou detalhes de sua nova jornada após a saída da apresentadora do SBT. Em suas redes sociais, ele revelou que entrou para as estatísticas e atualmente trabalha como entregador até decidir seu futuro.

Através de seu perfil no Instagram, Yuri compartilhou um vídeo de humor em que fala sobre seu desemprego. No vídeo, o bombeiro aparece inicialmente pedindo ajuda nas ruas com uma placa sobre sua situação. Logo em seguida, ele surge trabalhando como entregador de aplicativo, ainda vestido como bombeiro.

Na legenda, ele abriu o coração sobre a nova fase após o fim do programa de Eliana: “Não tá fácil. Entrei para estatística”, disse o modelo, que ganhou comentários dos seguidores: “Se tá difícil pro bombeiro da Eliana, imagine pra mim”, disse uma fã. “Pelo menos você é bonito!! As agências de modelo vão te chamar adoidado”, comentou outro. "Toda sorte do mundo nessa nova trajetória", desejou um.

Vale lembrar que, apesar das 'brincadeiras', Yuri se emocionou ao se despedir de Eliana e prestou uma homenagem durante sua última aparição na atração. No último programa da apresentadora, ele apareceu ao lado dos demais bombeiros segurando um buquê de flores e surpreendeu com uma despedida especial.

É válido mencionar também que o SBT já tem uma nova programação de domingo: o Domingo Legal vai ocupar o horário das 11h15 às 18h15; logo depois, entra no ar o Roda a Roda com Rebeca Abravanel, das 18h15 às 19h15; por fim, o público confere o Programa Silvio com Patricia Abravanel das 19h15 à 0h. E cada programa terá novidades para ocupar a grade.

Bombeiro da Eliana realizou sonho da esposa:

"Bombeiro da Eliana", Yuri Bonotto, contou que presenteou a esposa Leoni Escobar com algo que era seu sonho há anos: o silicone nos seios: "Sempre foi um sonho dela ter silicone há anos, mas tinha muito medo. Esse ano resolvi fazer uma surpresa. Falei que ia levar ela em uma loja e quando ela viu estava indo na clínica para pagarmos as próteses”, disse o bombeiro, que detalhou a recuperação.