Gracyanne Barbosa revela por que expôs motivo de seu divórcio com Belo

Separada de Belo, a influenciadora Gracyanne Barbosa falou sobre a decisão de expor os bastidores do fim de seu casamento: 'Apedrejada'

A influenciadora e musa fitness Gracyanne Barbosa usou as redes sociais na noite de segunda-feira, 17, para conversar um pouco com os seguidores a respeito de sua vida pessoal. Como de costume, a famosa recebeu diversas perguntas a respeito do fim de seu casamento com o cantor Belo.

Em seu Instagram oficial, Gracyanne recebeu uma mensagem de uma internauta enaltecendo a sinceridade da musa ao expor o motivo do divórcio com o pagodeiro. Para quem não acompanhou, ela anunciou publicamente que a separação foi causada por um distanciamento entre o casal.

Além disso, Gracy confirmou que se envolveu com seu ex-personal trainer, Gilson de Oliveira. No entanto, ela já negou que houve traição e afirma que o affair aconteceu apenas quando já estava solteira.

"Admiro você. Assumiu o seu erro, não omitiu, falou tudo e tá seguindo a vida", declarou a seguidora. A ex-esposa de Belo, por sua vez, agradeceu o carinho e explicou que procura sempre ser verdadeira acima de tudo.

"Eu fui e sou verdade! Várias pessoas disseram que eu não precisava falar tudo, que poderia ter omitido, negado, mas pra quê? Durante anos eu passei por muita coisa calada, levei culpa do que não fiz, fui 'apedrejada' por causa dos outros, sempre calada pra poupar certas coisas, pra não gerar mais confusão. Hoje, mais do que nunca, sei o que peso disso", declarou Gracyanne Barbosa.

Em outra postagem, a famosa aproveitou para deixar um conselho amoroso: "Tenho recebido muitas mensagens de mulheres que estão num relacionamento 'sozinhas', sem parceiro, sem diálogo, sem um toque. Olhem mais para os parceiros (as) de vocês, também para seus amigos. A pessoa do seu lado, tá passando por tantas coisas e não fala, às vezes só precisam ser ouvidas, acolhidas. Tenho aprendido muito com isso", concluiu.

Gracyanne Barbosa fala sobre mudança para São Paulo

Nesta segunda-feira, 17, Gracyanne Barbosa abriu uma caixinha de perguntas para interagir com seus seguidores, e falou sobre sua mudança do Rio de Janeiro para São Paulo. A musa fitness anunciou, há dois meses, o fim de seu casamento de 16 anos com o cantor Belo, e o artista já saiu da mansão que dividia com a influenciadora.

Gracyanne, que está cogitando uma mudança de estado, contou para os seus seguidores que ainda não se mudou para São Paulo. "Ainda não mudei, estou aqui no Rio essa semana. Mas grande parte dos trabalhos, publicidade, acontecem em São Paulo, por isso estou sempre lá. É um momento que o trabalho tem sido minha grande força. Mas eu jamais me mudaria pra São Paulo e deixaria meus filhos [os pets]. Se eu mudar pra São Paulo, vou compartilhar tudo com vocês", disse.

Ainda respondendo aos seus seguidores, Gracyanne falou sobre o uso de anticoncepcionais. Ela contou que usou pílula entre os 17 e os 20 anos, mas decidiu fazer uma mudança. Hoje, ela usa o DIU de cobre como método contraceptivo; confira detalhes!