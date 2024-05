O que Ana Paula Siebert fez no rosto? Esposa de Justus exibe resultado de cirurgia

Mudou muito? Esposa de Roberto Justus, Ana Paula Siebert revela que passou por cirurgia plástica após aparecer com o rosto diferente

A esposa do empresário Roberto Justus,Ana Paula Siebert, chamou a atenção dos seguidores ao aparecer com o rosto um pouco diferente. Na última terça-feira, 22, a influenciadora digital revelou que passou por uma nova cirurgia plástica na região dos olhos, além de alguns procedimentos estéticos, e exibiu o resultado em detalhes em suas redes sociais.

Através dos stories do Instagram, Ana Paula apareceu de cara lavada enquanto se preparava para começar a fazer sua maquiagem. No registro, é possível notar uma pequena cicatriz próxima às pálpebras e a região levemente arroxeada. Em seguida, ela explicou que passou por um procedimento para levantar o olhar há duas semanas.

“Todo mundo está pedindo para ver meu rosto sem maquiagem para ver como está a minha cicatriz da pálpebra. Vou mostrar para vocês a verdade nua e crua, minha cicatriz é impressionante! Ele faz bem na pálpebra e eu pedi para que ele puxasse um pouquinho para ficar com o olhar mais levantado, então vem um pouquinho para cima”, disse.

“Faz duas semanas hoje que eu operei e cicatriz já está muito boa”, disse Ana Paula, que aproveitou para revelar que também passou por alguns procedimentos no rosto e no corpo: “Meu rosto também está bastante inchado, estão falando que eu tô parecendo a Vicky porque eu fiz o Facetite e ele deixa com bastante edema”, completou.

Mais tarde, a influenciadora explicou como funciona o procedimento: “FaceTite é um aparelho que entra no nosso rosto, uma agulha, que vai esquentando e colando a pele do nosso rosto. Então, estou com um furinho aqui, mas não tem corte, não é uma cirurgia de lifting ainda, e isso me deixou super inchada”, disse a loira.

Por fim, Ana Paula aproveitou para revelar que aplicou o mesmo procedimento com anestesia geral na região do braço e da barriga para suavizar a flacidez, além da blefaroplastia na região dos olhos. Vale lembrar que em março deste ano, ela já tinha revelado a vontade de passar pelo procedimento, mas estava com o desafio de conciliar com sua agenda.

“Eu falei pra vocês que minha pálpebra está me incomodando um pouquinho. Tenho vontade de fazer, mas ainda não marquei. Não vou fazer nada nos próximos dias”, disse a esposa de Roberto Justus, com quem tem uma filha, a pequena Vicky Justus, que completou quatro aninhos e ganhou uma festa luxuosa no último final de semana.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Siebert Justus (@anapaulasiebert)

