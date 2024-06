Elaine Mickely homenageia o filho: "Último post com você solteiro"

Nas redes sociais, Elaine Mickely, esposa de Cesar Filho, homenageou o filho, Luigi Cesar, que se casa no civil neste sábado (15)

Elaine Mickely usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para o filho, Luigi Cesar. O rapaz, fruto de seu relacionamento com o jornalista Cesar Filho, vai se casar no civil com Júlia Vieira neste sábado, 15.

No feed do Instagram, a famosa postou várias fotos em que aparece com o herdeiro, o marido e a filha, Luma Cesar, e falou sobre a nova fase da vida dele. "Meu filho, esse é o último post que eu faço com vocêsolteiro…", começou.

"Hoje, @luigicesar, você se casa no civil com a mulher da sua vida, @juliasaraivavieira, essa, que o Senhor já preparou para você com tanto cuidado. Estamos transbordando de alegria e gratidão…. mas, é impossível as lágrimas não caírem nesse momento. Um filme passa em nossas mentes… Um mix de emoções e sentimentos invadem nossos corações!!!", acrescentou.

Por fim, Elaine se declarou para Luigi."Uallllllll, chegou o primeiro grande passo dessa abençoada união! Estaremos sempre aqui por perto! Vamos curtir esse dia lindo! Te amamos muito, muito, muito!!!!", finalizou.

No começo desse mês, Cesar e Elaine usaram as redes sociais para celebrar o noivado da filha, Luma Cesar. A herdeira do casal foi pedida em casamento e algumas fotos do momento especial foram compartilhadas através do Instagram.

Confira:

Elaine Mickely realiza cirurgia de 5 horas para remover o útero

A musa Elaine Mickely, que é esposa do apresentador Cesar Filho, surpreendeu ao contar que passou por uma cirurgia. Nos stories do Instagram, ela mostrou que está bem e explicou o que aconteceu para fazer a intervenção cirúrgica.

A estrela realizou uma cirurgia ginecológica para remover o útero e as trompas e aproveitou para também trocar as próteses de silicone das mamas. Ela contou que a remoção do órgão reprodutor foi necessário porque o útero estava aumentado e estava com mioma e cistos.

"Passando aqui hoje para dizer que eu dei uma sumidinha ontem porque eu estava realizando uma cirurgia. Deixei para avisar agora, pós-cirurgia, justamente para que ninguém ficasse preocupado ou criasse um alvoroço. Como vocês estão vendo, já estou aqui sentadinha, já tirei até o soro, estou bem. Foi tudo muito bem", afirmou ela. Saiba mais!