Elaine Mickely realiza cirurgia de 5 horas para remover o útero

Esposa do apresentador Cesar Filho, Elaine Mickely anuncia que passou por cirurgia ginecológica e aproveitou para fazer um procedimento estético

A musa Elaine Mickely, que é esposa do apresentador Cesar Filho, surpreendeu ao contar que passou por uma cirurgia na última segunda-feira, 1º. Nos stories do Instagram nesta terça-feira, 2, ela mostrou que está bem e explicou o que aconteceu para fazer a intervenção cirúrgica.

A estrela realizou uma cirurgia ginecológica para remover o útero e as trompas e aproveitou para também trocar as próteses de silicone das mamas. Ela contou que a remoção do órgão reprodutor foi necessário porque o útero estava aumentado e estava com mioma e cistos. Agora, ela está bem e internada para se recuperar.

"Passando aqui hoje para dizer que eu dei uma sumidinha ontem porque eu estava realizando uma cirurgia. Deixei para avisar agora, pós-cirurgia, justamente para que ninguém ficasse preocupado ou criasse um alvoroço. Como vocês estão vendo, já estou aqui sentadinha, já tirei até o soro, estou bem. Foi tudo muito bem”, afirmou ela.

Então, ela contou mais sobre a cirurgia: "Começou às 14h, foi, teoricamente, uma cirurgia longa, durou cinco horas, mais ou menos. Eu voltei para o quarto era 10 e pouco da noite. A cirurgia que eu realizei foi a retirada do meu útero e das trompas. Abrir isso aqui para vocês é única e exclusivamente para que a gente sempre faça os exames preventivos, que foi o que eu fiz. O meu útero estava três ou quatro vezes maior do que o tamanho normal de um útero. Consequentemente, você tem que tirar as trompas também. E também eu estava com um mioma muito grande, de quatro centímetros, e alguns cistos”.

A estrela explicou o motivo da cirurgia. "E isso ocorria o quê? Fluxo sanguíneo exageradamente, eu estava ficando anêmica, o meu ferro também sempre em reposição. Isso poderia acarretar em algo muito grave futuramente. Então é melhor a gente prevenir do que chegar a um ponto extremo. O primeiro ponto é realizar os exames preventivos. Diagnosticando qualquer coisa, entrar em tratamento ou cirurgia, seja o que for”, contou.

Por fim, ela confirmou que também fez a cirurgia estética. "Aproveitei para trocar a prótese do peito, que já estava um pouco flácida, fazendo aquelas rugas indesejadas. Vai ficar muito bom, tenho certeza”, declarou.

Filho de César Filho pede a namorada em casamento na praia

O filho mais novo de César Filho com Elaine Mickely, Luigi César, está noivo. O jovem, de 20 anos, pediu a mão da namorada, Júlia Vieira, em um encontro surpresa na praia. A esposa do apresentador do Hoje em Dia compartilhou um vídeo do momento.

"Impossível não chorar assistindo esse vídeo! Os pais sabem que esse dia vai chegar… Mas sinceramente, não acreditávamos que seria tão rápido… Nosso filho, @luigicesar ficou noivo de uma linda princesa que nós amamos muito, muito, muito que é a doce e amável @juliasaraivavieira, nossa terceira filha! Estamos emocionados demais e extremamente felizes com essa futura união tão abençoada, cheia de respeito, princípios e amor!", declarou Elaine. Confira o vídeo do noivado!