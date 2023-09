Filho de César Filho pede a namorada em casamento na praia: ''Orgulhosos''

Aos 19 anos, filho de César Filho, Luigi César, pede a namorada em noivado e Elaine Mickely mostra vídeo emocionante do momento

O filho mais novo de César Filho com Elaine Mickely, Luigi César, está noivo. O jovem, de 20 anos, pediu a mão da namorada, Júlia Vieira, em um encontro surpresa na praia. Nesta segunda-feira, 18, a esposa do apresentador do Hoje em Dia compartilhou um vídeo do momento.

Emocionada com a atitude do herdeira, a atriz celebrou a nova fase dele e se mostrou orgulhosa com o noivado. O pedido de casamento aconteceu na areia, onde colocaram um arco de coração feito de flores.

"Impossível não chorar assistindo esse vídeo! Os pais sabem que esse dia vai chegar… Mas sinceramente, não acreditávamos que seria tão rápido… Nosso filho, @luigicesar ficou noivo de uma linda princesa que nós amamos muito muito muito que é a doce e amável @juliasaraivavieira , nossa terceira filha! Estamos emocionados demais e extremamente felizes com essa futura união tão abençoada, cheia de respeito, princípios e amor !", declarou Elaine Mickely.

"Ambos com os mesmos propósitos, mesmos desejos e mesmos sonhos… Que o nosso pai todo poderoso continue blindando a vida de vcs de uma maneira única ! Vamos curtir e celebrar essa nova fase meus amores! Estamos muito orgulhosos do homem que vc se tornou meu filho! Parabéns amores", finalizou a mãe coruja.

Em 1999, César Filho e Elaine Mickely começaram a namorar. Em fevereiro do ano seguinte, eles se casaram e estão até hoje juntos. O casal tem dois filhos, Luma, a primogênita, de 23 anos, e Luigi César, o caçula, de 19 anos. A primogênita namora com um estrangeiro, que é dono de um aplicativo famoso.

Veja o vídeo do noivado:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ELAINE MICKELY (@elainemickely)

Filha de César Filho se forma na faculdade: ''Missão cumprida''

A filha mais velha do apresentador César Filho, Luma César, está formada na faculdade. Na rede social, a mamãe coruja, Elaine Mickely, compartilhou fotos do momento especial da conquista da herdeira e encantou os internautas com os registros da família.

Babando pela garota, a esposa do comunicador exibiu um pouco da formatura da jovem em uma faculdade de São Paulo. O curso escolhido por Luma César foi Publicidade e Propaganda.

"Filha amada @luma.cesar, mais uma jornada se encerra! Mais um ciclo realizado com sucesso!

Mais uma linda trajetória trilhada por você com tanta dedicação e amor! Quanto orgulho filha!

Que honra ver você se formando!", disse Elaine.

"E não é somente pelo diploma, mas sim por muitos momentos que não foram fáceis, mas você esteve ali, firme, dando o seu melhor, consistente e presente no seu compromisso! Parabéns minha filha! Parabéns pela sua entrega, pela sua disponibilidade e pela sua sabedoria durante esses 4 anos…", falou a esposa de César Filho.

"Você conquistou algo que muitos não conseguem, por indisciplina, por descaso, por falta de oportunidade ou até por falta de responsabilidade, mas, ontem, você recebeu o seu merecido diploma!

Missão cumprida! Só queremos que você seja muito feliz! Estaremos sempre aqui pra você e por você…

E Deus estará cuidando de cada detalhe… Que ELE, abençoe grandemente os seus caminhos, as suas escolhas e a sua vida! Te amamos muito e infinito!", declarou a atriz.