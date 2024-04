Ex-Malhação, Daniel Erthal ganha novo carrinho para trabalhar como ambulante

O ator Daniel Erthal, ex-galã de 'Malhação', foi surpreendido com um novo carrinho para seguir seu empreendimento como vendedor ambulante

Ex-galã de 'Malhação', da Globo, o ator Daniel Erthal usou as redes sociais para contar ao público que ganhou um novo carrinho de vendas para seguir com seu empreendimento. Para quem não acompanhou, no início deste ano, ele viralizou ao revelar que estava trabalhando como vendedor ambulante durante o réveillon no Rio de Janeiro.

Em fevereiro, Daniel ganhou uma kombi de presente de seus clientes com o objetivo de ajudá-lo em seu trabalho, mas acabou perdendo o automóvel após uma denúncia. Na noite da última quinta-feira, 25, o famoso se mostrou emocionado com o novo carrinho, patrocinado por uma marca de cerveja.

Em vídeos publicados em seu Instagram, é possível perceber que o presente é feito de madeira e possui três coolers. Através de uma live, Daniel Erthal explicou que ainda tenta conseguir uma licença para retomar as vendas.

Intérprete do personagem Leonardo em 'Malhação' (2005), ele ainda revelou que não conseguiu sequer testar o novo carrinho, recebido direto na portaria de seu prédio. Ainda em suas redes, Daniel mostrou que fiscais da prefeitura do Rio de Janeiro se dirigiram até o local e pediram para que o instrumento de trabalho fosse retirado da via pública, uma vez que não possui a documentação completa.

Recentemente, em entrevista à CARAS Brasil, Daniel Erthal desabafou sobre o episódio em que acabou perdendo a kombi e celebrou as novas conquistas em sua vida. "As coisas estão melhorando passo a passo, estou trabalhando como ator. É um momento bem especial", garantiu ele.

Fábio Porchat cai no choro com homenagem a Paulo Gustavo

O ator e comediante Fábio Porchat se emocionou nos palcos de sua peça de teatro, 'Agora é que são elas'. Ao finalizar a apresentação, o artista caiu no choro ao fazer homenagem ao seu amigo, Paulo Gustavo, falecido em 2021.

Em seu perfil oficial do Instagram, Porchat compartilhou o vídeo do momento emocionante nos palcos, onde ele exaltou a presença de Déa Lucia, mãe de Paulo, na plateia. Com lágrimas nos olhos, ele disse que o amigo foi uma grande inspiração para a peça, dirigida e escrita por ele.

"Eu tô emocionado que hoje a Dona Déa tá aqui", disse o ator, que desceu até a plateia para segurar as mãos de Déia. "Há 19 anos eu estreei com o Paulo, com esses esquetes. Você tava lá e eu tô muito feliz de você estar aqui hoje, e muito triste", confessou.