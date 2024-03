Daniel Erthal dá a volta por cima e prepara investimento após perder kombi

Em entrevista à CARAS Brasil, Daniel Erthal revela próximos passos envolvendo projeto como empresário após viver situação delicada

A vida Daniel Erthal segue rendendo surpresas desde que viralizou nas redes sociais no início do ano. Depois de perder a kombi que vendia cervejas nas ruas de Copacabana, agora o artista tem se preparado para abrir um bar na mesma região. Em entrevista à CARAS Brasil, o carioca desabafou sobre o episódio recente e celebrou as novas conquistas de sua vida.

"As coisas estão melhorando passo a passo, estou trabalhando como ator. É um momento bem especial", garante Daniel, que apesar de ter perdido um item importante de seu trabalho, tem conseguido dar a volta por cima.

Nesta quarta-feira, 6, o ator, que estava trabalhando como ambulante vendendo cervejas no Rio de Janeiro, revelou que foi alvo de uma denúncia e perdeu a kombi que vendia cervejas, enquanto participava de uma filmagem no interior do estado.

Para Daniel, ele foi vítima de uma maldade dos moradores da região, que não gostaram de ver o veículo estacionado no local e servindo de abrigo para uma pessoa em situação de rua. "Querendo ajudar, eu acabei dado um tiro no meu pé, porque as pessoas de Copacabana ficaram incomodadas com esse rapaz. Fizeram uma denúncia alegando que a Kombi estava abandonada. Foi uma denúncia maldosa, porque todo mundo sabia que a Kombi era minha", dispara.

Mas apesar de problemático, o caso tem sido visto como mais uma oportunidade de crescimento. Isso porque o ator está com grandes planos para o projeto Ilha da Sede, o qual logo deve ganhar um espaço físico direto da Zona Sul do Rio de Janeiro.

Leia também: Ex-global que viralizou como ambulante vira alvo de disputa: 'Vou pensar muito'

"Os próximos passos da Ilha da Sede agora é que eu estou pesquisando aí um bar para a gente aqui na zona sul. Não sei se vai ser em Copacabana, mas vai ser na zona sul. Esse será o próximo passo, que sairá ainda nesse semestre. Tem muita coisa bacana acontecendo, graças a Deus", comemora.

Além disso, aos poucos Daniel tem conseguir restabelecer sua carreira artística e logo promete anunciar novidades. Presente no elenco de uma produção cinematográfica voltada ao público infanto-juvenil, o ator não nega a felicidade pelas últimas conquistas.

"Eu não tô na rua agora porque eu tô fazendo um filme com uma galera muito legal. A gente termina de filmar daqui a dez dias. E é uma superprodução, então estou super focado nesse trabalho, tá sendo incrível, to fazendo um vilão", adianta ele, que desde o início do ano já fechou grandes contratos.

De olho nos resultados recentes, Daniel garante que tem sido cuidadoso, para não dar passos perigosos em meio as novidades e convites. "Sei que na internet as coisas são muito rápidas. Então eu tenho consciência de tudo o que eu coloco ali, porque tem muitas questões envolvidas por trás. Tudo vira faísca e eu vou continuar fazendo o meu trabalho, atendendo as pessoas, vendendo a minha cerveja, meu business e, claro, continuar trabalhando como ator", finaliza.