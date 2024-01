Ex-global que viralizou como ambulante vira alvo de disputa: 'Vou pensar muito'

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator Daniel Erthal explicou motivo de ter virado vendedor ambulante e revelou planos futuros para a carreira

Desde a virada do ano, o ator Daniel Erthal (41) tem se tornado um dos nomes mais populares nas redes sociais após fãs descobrirem seu novo investimento: vender cerveja nas ruas de Copacabana, no Rio de Janeiro. Em entrevista à CARAS Brasil, o ex-global revelou detalhes do empreendimento e confessou que se tornou alvo de disputa entre grandes marcas para realizar publicidades.

"Ainda não vi tudo, não consegui ver todos os e-mails que estão chegando, mas a maioria são campanhas", disse ele, que viu sua vida dar um verdadeiro giro de 360 graus em poucos dias. Segundo Daniel, a maioria das propostas são de cervejarias famosas.

"Tenho que saber qual é a cerveja que eu quero que me represente e que represente a Ilha da Sede. É uma coisa que eu não posso decidir assim, sabe? Então vou pensar muito e conversar com pessoas que eu admiro como empresários. E aí vou tomar uma decisão, para no carnaval eu começar a operar com uma marca só", afirmou.

O ator conta que decidiu iniciar o projeto Ilha da Sede, o qual montou um carrinho com isopor e muita cerveja gelada, após passar por dificuldades financeiras nos últimos anos. O artista conta que passou por situações de constrangimentos ao buscar novas oportunidades na área e percebeu que seria importante tentar algo fora do mercado artístico.

"Depois de tudo que eu já vivi, você mandar uma mensagem para um produtor de elenco que te conhece há 15 anos e a pessoa não te responder, é extremamente desconfortante. Isso foi me imbuído de uma impaciência com esse mercado", desabafa ele, que no último ano fez uma participação especial na novela Cara e Coragem, da Globo.

Mas apesar de estar investindo no projeto Ilha da Sede, ele garante que não desistiu de ser ator e logo estará de volta. "Agora eu vou filmar um filme chamado Agonia, do Roobertchay Sued. É um Thriller de suspense onde eu tô produzindo, que é esse segmento de não depender dos outros e de ninguém", afirma ele que completa: "Os últimos quatro anos foram complicados para o meio artístico, tive que me recriar".

RECEBEU APOIO DE AMIGOS FAMOSOS

Apesar de não estar mais em destaque na televisão aberta, onde esteve em diversas novelas da Record e da TV Globo como Malhação, Da Cor do Pecado e Belíssima, ele conta que fez grandes amigos no meio artístico e tem recebido muitas mensagens desde que acabou viralizando.

Nesta quarta-feira, 3, ele recebeu a visita do Rômulo Arantes Neto em sua barraca, o qual fez questão de divulgar o trabalho do colega em suas redes sociais. Para Daniel, o contato foi algo especial.

"Foi maravilhoso sentir o carinho de pessoas que conhecem minha vida, minha história como homem e como artista, então receber o apoio e a visita do Rômulo foi fundamental. Tenho recebido muitos comentários de amigos e pessoas conhecidas na rede social e tá sendo muito gostoso. Tô muito feliz", afirma.

Em meio às especulações dos fãs, o ator garante que tem feito planejamentos e promete aparecer com novidades. "Minha meta é, de fato, aproveitar tudo que está acontecendo e voltar para o cenário artístico. Eu quero voltar a atuar, quero pegar um trabalho atrás do outro", finaliza.