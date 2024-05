Gil do Vigor comenta expectativa de fama apontada por ex-BBBs: 'Vá estudar'

Sucesso no BBB 21, Gil do Vigor falou sobre seu objetivo durante o reality show e deixou um conselho para futuros participantes

O economista e ex-BBB Gil do Vigor usou as redes sociais para deixar um conselho pessoal para quem deseja participar do reality show da TV Globo. Nos últimos dias, alguns participantes da edição de 2024 fizeram um desabafo a respeito da falta de oportunidades assim que deixam o programa.

Sucesso no BBB 21, Gil do Vigor contou que após passar pela casa mais vigiada do país, ele decidiu focar em sua vida acadêmica, sendo a fama apenas uma consequência disso. Atualmente, o ex-brother cursa doutorado nos Estados Unidos.

"Eu nunca tive expectativa de trabalhar com publicidade, até porque, se formos reparar, poucos são os homens que saem do BBB e trabalham com publicidade. Eu sempre falei que meu objetivo com o Big Brother era conseguir dinheiro para quitar o apartamento da minha mãe e poder custear meus estudos nos Estados Unidos, o que é muito caro", iniciou o economista.

Em seguida, Gil do Vigor aproveitou para deixar uma dica aos futuros participantes do Big Brother Brasil: "Não dá para contar com o ovo dentro do fu*ico da galinha. A fama é hoje, não é o amanhã. A única coisa que ninguém toma de mim é o meu conhecimento", disse.

E completou: "Entrem focados no prêmio, no carro, nos R$ 20 mil, R$ 30 mil. Pois cada centavo que você conseguir lá dentro vai mudar a sua vida. E aqui fora abrace aquilo que ninguém pode tirar de você, sua carreira. Construa uma carreira, vá estudar, se formar".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GIL DO VIGOR (@gildovigor)

Lucas Henrique revela falta de trabalho após BBB

Parece que o pós-BBB não está sendo muito positivo para todos os participantes e como nos últimos anos em que os brothers já saiam cheios de trabalho. Após Juninho mostrar que voltou a trabalhar como motoboy, Lucas Henrique revelou que está até com dívidas.

Enquanto sua ex-esposa, Camila Moura, está fazendo diversas publicidades para mais de seus três milhões de seguidores, Buda comentou em entrevista à Quem que não está com muitas propostas de trabalho.

"Publicidade não está aparecendo tantas. São poucas as oportunidades que tem, mas estou abraçando para fazer da melhor forma possível", falou. E opinou sobre os Pipocas sairem do programa em desvantagem: "Temos dificuldade com as mudanças em pouco espaço de tempo. Uns têm mais estrutura, outros menos, e está difícil para todos".