Gil do Vigor responde se trancou PhD em Economia: "Sem dormir"

Semifinalista do BBB 21, Gil do Vigor usou as redes sociais para esclarecer boatos de que teria pausado seu PhD em Economia, nos Estados Unidos

Após publicar um desabafo sobre o curso de doutorado que faz nos Estados Unidos, Gil do Vigor voltou a falar sobre o assunto nesta quarta-feira, 24, para desmentir rumores de que teria pausado os estudos. O ex-BBB lamentou que tenha sido mal interpretado e esclareceu a situação.

"Não sei se é preguiça de assistir ao vídeo ou se é alguma dificuldade de ouvir o que as pessoas falam... Todo mundo disse que eu tranquei o PhD. Tranquei PhD não, tô aqui me lascando, sem dormir", iniciou ele por meio dos Stories no Instagram.

"Fui contar uma história emocionado, aquele sentimento, falei 'vou aproveitar a oportunidade e falar sobre todas as expectativas' e lembrei de um assunto de 2021. O povo tá dizendo que eu tranquei e me atacando", prosseguiu.

Ele ainda ressaltou que não liga para comentários negativos, mas se incomodou com o mal-entendido gerado. "Me atacar, também vão se lascar que eu não tô nem aí, não tô ligando pra isso... Mas por favor, quando vocês verem um conteúdo assistam ao vídeo e não reproduzam coisa errada. Que coisa feia, voces são muito superiores a isso. Comigo tudo bem, mas imagina se fosse algo sério, e vocês reproduzindo uma coisa errada. Ainda mais uma coisa errada dado que o vídeo é muito claro e objetivo, né?", finalizou Gil do Vigor.

Confira o desabafo que o ex-brother tinha publicado:

Gil do Vigor faz desabafo sobre ódio nas redes sociais

Em novembro do último ano, Gil do Vigor publicou um desabafo em seu Instagram. Em um vídeo, o economista falou sobre o ódio presente nas redes sociais e mensagens maldosas que são publicadas por seguidores.

“Gente, já faz um tempo que estou querendo vir aqui falar com vocês sobre um assunto muito sério. Sobre essa cultura na nossa sociedade, porque infelizmente gente, as pessoas na internet estão pregando o amor e daqui a cinco minutos estão pregando o ódio, mandando mensagens”, começou dizendo o ex-BBB.

O participante do BBB 21 incentivou o respeito nas redes sociais: “Eu comecei a refletir e falei: ‘Gente, cadê a capacidade das pessoas de dialogarem, de conversarem?’. Gente, dá para dialogar de maneira respeitosa, de maneira saudável”.

“Tem coisas também que não dá para você dar seu pitaco! Não é para dar pitaco na beleza do outro. Se a pessoa é bonita ou se não é, se você gostou ou não, problema seu!”, declarou o economista e apresentador do programa “Mais Você”.

Gil também falou sobre sua experiência pessoal com a exclusão: “A gente está numa sociedade que valoriza a beleza. E se você não se encaixa você não é aceito. Eu como homem gay durante muitas vezes fui excluído, rejeitado. Porque se tornou um negócio assim: ou você se encaixa nesse padrão ou você está fora”.

Nos comentários do post, a mãe de Gil, Jaciara Santana escreveu: “Muitas pessoas tirando a própria vida por serem atacados”. E o influenciador concordou com a mãe: “Exatamente! Precisamos amar mais, e assim, salvar vidas”.

Os seguidores de Gil também aplaudiram a mensagem do semifinalista do BBB 21 nos comentários do vídeo! “É sobre! Internet virou um tribunal, com juízes de todas as espécies, os piores são aqueles que juram que sabem da sua vida, haja psicológico”, escreveu uma seguidora. E o economista que está fazendo seu PhD nos Estados Unidos concordou: “Exatamente”.

“Gil, você é muito necessário! Sempre maravilhoso”, elogiou uma fã. Outro admirador ainda comentou: “Você tem razão, um dia estão falando de respeito e amor, e no outro criticando a pessoa”. E Gil pregou: “Precisamos amar”.