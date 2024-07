Millie Bobby Brown diz que vai 'desacelerar' carreira após casamento

Após seu casamento secreto com Jake Bongiovi, a atriz Millie Bobby Brown revelou seus planos para o futuro em relação sua carreira

Aos 20 anos, Millie Bobby Brown, que ficou conhecida pelo papel de Eleven, em "Stranger Things", quer recomeçar a focar na vida pessoal ao lado do marido Jake Bongiovi. Segundo a revista Life & Style, fontes próximas à atriz afirmaram que este já era um desejo de Millie antes mesmo do casal trocar alianças em maio deste ano, em uma cerimônia íntima para amigos e familiares.

“Millie entrou neste casamento com os olhos bem abertos, principalmente porque precisava de uma mudança", começou. "Ela passou os últimos sete anos trabalhando sem parar, fazendo filmes durante os intervalos de suas séries e ganhando uma pequena fortuna por meio de 'publis' nas redes sociais e com vários trabalhos promocionais pagos”, continuou.

A atriz quer dar um novo passo na vida pessoal focada no amor, aproveitando o lado financeiro bem estabilizado e a imagem sólida na indústria. “Mas o verdadeiro objetivo agora, mesmo quando ela voltar a trabalhar na última temporada de 'Stranger Things', é ser uma ótima esposa. O dinheiro não é um motivador para ela – ela já está no topo de sua geração de atores e ainda recebe ofertas para mais trabalhos semanalmente”, garantiu a fonte.

Ainda sobre Stranger Things, a atriz quer terminar a série no auge, "de cabeça erguida", para então dar seguimento às decisões do futuro. “Como ela disse publicamente, ela quer encerrar 'Stranger Things' de cabeça erguida e só então tomará mais decisões importantes sobre seu futuro”, disse a fonte sobre a celebridade.

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi estão juntos desde 2021 e ficaram noivos em 2023. O casamento depois foi confirmado pelo pai do noivo, o cantor Jon Bon Jovi.

Millie Bobby Brown já planeja ser mãe

Millie Bobby Brown mal se casou, mas já tem planos de aumentar sua família com Jake Bongiovi! Segundo o Daily Mail, a protagonista de Stranger Things já pensa em ter filhos com o novo marido e, aos 20 anos, está 'desesperada' para ser uma mãe jovem.

Após seu casamento secreto com o filho do cantor Jon Bon Jovi, Millie estaria preparada para dar esse novo passo na relação. "Millie é uma jovem de 20 anos que ama ser casada e que aproveita as memórias que faz com Jake. Quando se fala em família então, os dois tem planos de começar o quanto antes", disse uma fonte ao veículo.