Hailey Bieber dá dica para grávidas lidarem com o calor

Hailey Bieber, que está à espera do primeiro filho com Justin Bieber, usou as suas redes sociais para dar dicas para as grávidas lidarem com o calor

À espera do primeiro filho com Justin Bieber, Hailey Bieber tem compartilhado as suas experiências nas redes sociais. Recentemente, a modelo reclamou da dor lombar causada pela gestação. "Então, quem ia me contar sobre a dor lombar?", questionou ela, na época.

Agora, a famosa usou as suas redes sociais para dar dicas para as grávidas lidarem com o calor excessivo. Em seu Instagram Stories, Hailey surgiu com as pernas mergulhadas em uma banheira. “Se você estiver grávida neste calor... Acredite em mim, pés e pernas no banho de gelo ou mergulho frio", escreveu ela.

Hailey também já revelou qual o seu desejo inusitado na gravidez. "Atualmente, meu maior desejo é salada de ovo com picles e molho picante". Tudo indica que o casal terá uma menina. Isso porque Hailey publicou uma foto exibindo suas unhas com desenhos de flores de cerejeira e escreveu: “Pequenas flores de cerejeira nas minhas unhas e uma flor de cerejeira na minha barriga". No entanto, a bebê ainda não teve o nome revelado.

Barrigão

A modelo e empresária Hailey Bieber está à espera de seu primeiro filho com o marido, o cantor Justin Bieber. E ao que parece, a barriga da mais nova mamãe do pedaço está crescendo bem rápido! Recentemente, a futura mamãe impressionou ao exibir a evolução de seu ventre poucas semanas após o anúncio da gravidez.

No perfil oficial de sua marca, Hailey apareceu com um macacão preto agarradinho, que deixou sua silhueta em evidência. Fazendo caras e bocas para o espelho, a famosa impressionou ao exibir sua barrigona, que já está enorme.

Nos comentários, seus fãs se encantaram com o registro e celebraram a vinda do Baby Bieber. "Simplesmente a mulher mais linda do mundo, a gravidinha mais linda do mundo", disse um internauta. "Olha o tamanho dessa barriga", disparou outro. "Está mais bela do que nunca", enalteceu mais um.