Como cresceu! Hailey Bieber impressiona ao exibir barrigão da gravidez

Grávida de seu primeiro filho com Justin Bieber, Hailey Bieber impressiona ao exibir barrigão enorme da gestação; veja!

A modelo e empresária Hailey Bieber está esperando por seu primeiro filho com o marido, o cantor Justin Bieber. E parece que sua barriga está crescendo em rápido! Nesta terça-feira, 18, a futura mamãe impressionou ao exibir a evolução de seu ventre poucas semanas após o anúncio da gravidez.

No perfil oficial de sua marca, Hailey apareceu com um macacão preto agarradinho, que deixou sua silhueta em evidência. Fazendo caras e bocas para o espelho, a famosa impressionou ao exibir sua barrigona, que já está enorme.

Nos comentários, seus fãs se encantaram com o registro e celebraram a vinda do Baby Bieber. "Simplesmente a mulher mais linda do mundo, a gravidinha mais linda da mundo", disse um internauta. "Olha o tamanho dessa barriga", disparou outro. "Está mais bela do que nunca", enalteceu mais um.

Hailey Bieber e Justin Bieber anunciaram que estão esperando por seu primeiro herdeiro no início de maio. O casal, que se casou em 2018, contou a novidade por meio de uma sessão de fotos publicada nas redes sociais, onde a modelo exibiu sua barriguinha do início da gestação.

Fãs especulam sobre gravidez de Hailey Bieber após detalhe em foto

Recentemente, Hailey Bieber causou na internet após dar supostas dicas sobre o sexo de seu herdeiro com Justin Bieber.A empresária chamou atenção com detalhe em fotos que publicou nas redes sociais.

Em seu perfil oficial do Instagram, Hailey abriu um álbum de fotos, onde exibiu seu dia a dia para seus seguidores e até mostrou alguns cliques encantadores de sua barriga, que já cresceu com a gestação. Entre os cliques, ela até apareceu na companhia de seu marido, que fez um biquinho super fofo para a câmera.

O que chamou atenção, no entanto, foi a legenda da publicação. Ao finalizar o álbum com uma foto em close de sua unha, que foi decorada com flores, Hailey indicou que o casal poderia estar esperando por uma menina. "Pequenas flores de cerejeira nas minhas unhas, pequena flor de cerejeira na minha barriga", escreveu a modelo.

Nos comentários, seus fãs foram a loucura com a possibilidade da Baby Bieber ser uma menina. "Queremos logo a confirmação de que é uma menina, mamis!", disse um internauta. "É definitivamente uma garota", disparou outro. "Vai vir uma mocinha Bieber", declarou mais um.