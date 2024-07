Thiago Arancam faz festa luxuosa para celebrar o aniversário da filha

Thiago Arancam e Aline Frare realizaram uma festa luxuosa temática de princesas para celebrar o segundo aniversário da filha Angelina

Nesta terça-feira, 2, Thiago Arancam e Aline Frare realizaram uma festa luxuosa para celebrar os dois anos da filha Angelina. A comemoração aconteceu em Alphaville, na Grande São Paulo, e teve o tema de princesas da Disney.

A decoração estava repleta de castelos e imagens das princesas como Cinderella, Bella, Rapunzel, Branca de Neve, entre outras. Além disso, a mesa estava repleta de flores decorativas e doces como macarons, pirulitos, entre outras delícias, tudo personalizado com o tema da festa. A pequena estava com um vestido na cor azul claro, para combinar com a decoração.

Diversos famosos marcaram presença no evento, como foi o caso de Fábio Arruda e Daniela Albuquerque, que fizeram questão de posar ao lado dos anfitriões. Além de Angelina, Thiago e Aline também são pais de Francisco, de cinco anos. Thiago ainda é pai de Diego, de nove anos, fruto da relação anterior com a italiana Michela Rovegno.

Outra festa luxuosa

Em abril deste ano, Thiago Arancam e Aline Frare também fizeram uma festa repleta de luxo para comemorar os cinco anos de Francisco, o primogênito do casal. A família escolheu o tema do musical O Fantasma da Óperapara a celebração ao se inspirarem no espetáculo no qual o cantor brilhou nos palcos brasileiros.

A comemoração aconteceu em um buffet de Alphaville, na Grande São Paulo, e contou com capricho em todos os detalhes. Francisco comemorou os seus cinco anos de vida vestido como o protagonista do musical histórico e ainda mostrou que deve seguir os passos do papai famoso ao cantar ao lado da amiga Antonella, que é filha de Daniela Albuquerque e Amilcare Dallevo Jr.

A decoração da festa foi feita com inspiração no cenário do musical e o menu contou com vários doces, incluindo pirulitos de cristal, doces personalizados, algodão doce e donuts.