Filha de Carla Perez mostra fotos da namorada e se declara: 'Minha mulher'

No aniversário da namorada, filha de Carla Perez mostra cliques inéditos de Daze e escreve declaração para a amada, que conheceu nos EUA

A filha de Carla Perez e Xanddy, Camilly Victoria, compartilhou todo seu amor na rede social pela namorada, a jovem Daze, com quem assumiu publicamente o namoro há quase um ano. Em seus stories, a herdeira dos famosos postou registros inéditos da amada e se declarou.

Exibindo vários momentos divertidos e inesquecíveis ao lado dela, sendo em viagens ou em lugares do dia a dia, Camilly Victoria falou sobre seu sentimento pela eleita que se chama Edayzia, mas tem nome de Daze na rede social.

"Feliz aniversário para minha mulher, minha moça, amor da minha vida, meu bebê, meu tudo. Esse é seu mundo e eu só estou vivendo isso com você, meu amor. Eu amo você, agora vamos aproveitar", falou sobre celebrarem a data. Por fim, ela postou uma selfie com ela e falou sobre estar comemorando o aniversário de 25 anos da namorada.

Na rede social, Carla Perez também se declarou para amada de sua herdeira. Provando ser uma sogra gente boa, a loira postou uma foto abraçada com Daze e escreveu uma beleza homenagem para ela em inglês.

É bom lembrar que a dançarina e Xanddy moram com os filhos nos EUA. Além de Camilly Victoria, eles são pais do jovem Victor Alexandre, que sempre dá o que falar com o seu físico bastante musculoso.

Confira a declaração da filha de Carla Perez para a namorada:

Carla Perez mostra fotos dos filhos com suas namoradas em passeio de barco

A dançarina Carla Perez postou mais fotos da comemoração que fizeram para o aniversário de Xanddy dos 45 anos do cantor. Em sua rede social, a loira postou os cliques da festa e dos outros momentos que tiveram com a família para celebrar a data.

Em uma postagem, a artista então publicou os registros que fizeram durante um passeio de barco por Bahamas. Além de exibir seu físico sarado ao surgir de biquíni com o aniversariante, Carla Perez ainda exibiu seus filhos, Victor Alexandre e Camilly Victoria, com suas namoradas.