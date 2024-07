Recuperado, Fausto Silva comemora nova fase: 'Nada supera a força de uma família estruturada'

Em entrevista exclusiva à Revista CARAS, Fausto Silva abre sua intimidade ao falar sobre casamento com Luciana Cardoso e reforça importância da família

Após se submeter a dois bem-sucedidos transplantes — um de rim e outro de coração —, Fausto Silva (74) tem motivos de sobra para festejar a vida! E, quando essa festa tem como protagonista sua Luciana Cardoso, a alegria e o entusiasmo do apresentador ficam ainda mais evidentes, tanto que ele fez questão de marcar presença na celebração dos 47 anos da amada, na residência da família, em São Paulo. Uma festa que, desta vez, teve contornos ainda mais ainda mais especiais.

“Especialmente porque a festa teve todos os ingredientes de alegria, de amizade e de solidariedade. E ninguém merece uma homenagem dessa categoria como a Luciana. A chefe!”, disse Fausto, entre risos,

em sua primeira aparição pública desde a última cirurgia.

A atmosfera de amor e gratidão era evidente entre a família. Foi no clã, aliás, que o apresentador encontrou forças para superar todos os problemas de saúde e seguir em frente. “Qualquer que seja a profissão, a idade, a situação de vida, nada supera a força de uma familia estruturada. E isso foi fundamental”, explicou o veterano, com exclusividade à CARAS.

“Sou canceriana e ter a familia reunida é ter um quentinho no coração”, completou a aniversariante. Herdeiros do casal, o apresentador João Silva (20) e Rodrigo (16) não saíram do lado dos pais.

“Hoje é aniversário da pessoa mais forte que conheço. Grito de orgulho de ser seu filho! Ela fez o que muitas pessoas pensam que devem ser feito, mas não fazem. Ela está ali em todos os momentos. Eu

gostaria de, quando um dia eu for casado, ter a mesma relação que eles, nos meus momentos mais difíceis, estar ali 100% do tempo dedicado e não deixar a peteca cair”, discursou João, sobre a importância da mãe durante o processo de recuperação de Fausto.

O apresentador também é pai da cantora Lara (25), fruto do relacionamento com a artista plástica Magda Colares. “Faltou a Lara, que estava em viagem”, explicou Luciana.

Casados há mais de 20 anos, Luciana e Fausto viram o amor se intensificar ainda mais após as dificuldades. “Todo dia agradeço a Deus por tê-la colocado na minha vida e é nos momentos de alegria ou de muita tristeza, é na montanha-russa da vida, que você descobre isso, na vivência do dia a dia mesmo. Muito obrigado pelo carinho, pela amizade e lealdade”, apontou ele, diante dos convidados.

“O que estão dizendo sobre a Luciana é a pura expressão da verdade. Se a Lara estivesse aqui, ela diria a mesma coisa, mas ela foi para Las Vegas, atrás do noivo!”, emendou Fausto, citando o genro, Julinho

Casares (28).

"É uma relação construída dia a dia ao longo dos anos. São 22 anos de história e dois filhos maravilhosos. A gente sabe que pode contar um com o outro para sempre”, reforçou Luciana.

Esbanjando vitalidade e com o habitual bom humor que sempre imprimiu nas telinhas, Fausto se divertiu noite adentro com a família e os convidados ao som de Jill Reis e do DJ Klaus Drumn. “Eu, pela oitava vez, na casa do nosso ídolo Faustão, no aniversário da queridíssima Luciana Cardoso!”, festejou Jill.

Já Wanessa Camargo (41) não resistiu e deu uma ‘palinha’ durante a celebração. “Gosto muito da ideia de abrir um novo ciclo no aniversário e passar com as pessoas que são importantes. A energia do dia do aniversário, para mim, simboliza a forma como você deseja que seja seu ano”, frisou a anfitriã, a bordo de modelito cor-de-rosa. A festa, assinada pela decoradora Andrea Guimarães, contou com um poderoso time de famosos, entre eles, Ticiane Pinheiro (48), amiga de longa data do casal.

“E quem fez aniversário foi a minha amiga de anos, super alto-astral, agregadora, acolhedora, do bem, divertida, linda, inteligente, maravilhosa... são tantos adjetivos para essa minha amiga há mais de 30 anos! Lu, que seu novo ano seja repleto de saúde, amor, muitas comemorações, alegrias e sucesso! Sua festa foi incrível”, ressaltou a apresentadora do Hoje em Dia, da RecordTV.

“Dia de celebrar a vida dessa supermulher maravilhosa, mãe, esposa e amiga. E dia de dar um abraço apertado no maior comunicador da TV brasileira, por quem eu e minha família temos todo respeito, carinho, gratidão e amor do mundo”, falou Elaine Mickely (44), eleita do jornalista e apresentador do SBT Brasil, do SBT, Cesar Filho (63).

“Parabéns Lu por mais um ano de vida, pela sua força, por ser essa mulher guerreira e que admiramos tanto! Sua festa foi linda e cheia de energia, especial como você. Alegria imensa ver esta família que eu tanto admiro, respeito e amo celebrando a vida! Deus continue protegendo e derramando suas bênçãos!”, desejou Adriana Colin (58), que durante anos foi apresentadora comercial do programa de Fausto na TV Globo.

Para completar o time de famosos, o ex-atleta Ronaldo Nazário (47), o eterno Fenômeno, não só marcou presença como foi tietado pelo convidados! “Lu, meu amor, você sabe o quanto te admiro por ser essa mulher maravilhosa, guerreira e do bem”, reforçou Andrea, que decorou a festa com elementos em tons cor-de-rosa.

Produtora dos programas de Fausto durante anos, Luciana não só tem sido apoio essencial ao marido diante das dificuldades, como também abraçou a campanha de doação de órgãos e criou uma página nas redes sociais para compartilhar histórias de doações e transplantes.

Vale lembrar que o primeiro transplante de Fausto, de coração, foi realizado em agosto do ano passado.

Poucos meses depois, em fevereiro, veio o segundo, agora de um rim. Diante de uma rejeição do órgão, o apresentador precisou ficar quase dois meses internado, mas venceu o obstáculo e regressou para casa.

“Estaremos sempre aqui para te dar apoio, suporte e amor. Nada mais justo do que poder retribuir o bem e a felicidade que você sempre proporcionou para a nossa familia e para tantas outras pessoas nesse mundão”, chegou a dizer Luciana.

Seguindo os passos do pai em frente às câmeras, João Silva tem apoio irrestrito de Fausto em sua trajetória e não se incomoda com as comparações. “A comparação é uma honra, porque tenho orgulho

de ser filho dele”, disse ele, que hoje pilota o Programa do João, na Band.

Sua estreia foi na mesma emissora, ao lado do pai, em 2022, no Faustão na Band. “Desde o início, eu percebia que ele tinha carisma, simpatia e naturalidade; ele tem a personalidade artística diferente da minha. Espero que ele tenha paciência, porque é uma longa caminhada”, aconselhou Fausto, com 40 anos de experiência na TV e integrando o hall dos maiores apresentadores do País. “Te amo pai, você é minha maior inspiração!”, resumiu João.