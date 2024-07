Mel Maia revela sua maior insegurança: ‘Me incomoda muito’

Mel Maia falou sobre sua maior insegurança e revelou que vai consultar médica; a atriz desabafou sobre ter muita celulite em seu corpo

Mel Maia surgiu em seu Instagram secundário na tarde desta quarta-feira, 03, e revelou aos seguidores que estava indo em uma consulta médica para tentar resolver seu problema com celulite. Pronta para a consulta, a atriz decidiu desabafar com os fãs que seguem seu daily - conta dedicada para mostrar seu dia a dia.

Mel contou que a condição, caracterizada pelo acúmulo de gordura embaixo da pele, dando um aspecto ondulado no local, é sua "maior insegurança".

"Minha maior insegurança, eu não costumo falar sobre inseguranças, porque as pessoas nunca sabem. Quanto mais a gente fala sobre elas, mais as pessoas reparam. Mas assim, tudo bem, todo mundo tem insegurança", começou.

"Eu tenho muita celulite, e isso é de família. Tudo bem ter celulite, né? Eu nem fico reparando isso no corpo das outras pessoas, mas me incomoda muito o fato de eu ter muitas. E isso é de família, minha mãe tem bastante, minha irmã também, minha família toda por parte de mãe", explicou.

Então a atriz contou sobre o possível procedimento que pretende fazer para resolver sua insegurança: "Então, eu tô indo em uma doutora para ver se eu faço um procedimento para dar uma diminuída. Mas eu não sei como funciona isso. Eu vou lá fazer uma avaliação", explicou, deixando claro que nada está decidido.

"Estou indo lá. Se for babado, indico para vocês. Se for furada, nem falo nada, nem indico e vamos ficar por isso mesmo. Nós convivendo com nossos furinhos e tá tudo bem. Mas vou lá primeiro, se der ruim, vai dar ruim em mim, não vai dar em vocês", finalizou.

Passando por transição capilar, Mel Maia mostra o cabelo sem finalizar

Ainda na sua conta secundária, Mel Maia mostrou a evolução de sua transição capilar. Nos Stories, a atriz apareceu com os cabelos lavados, sem ter secado ou finalizado e falou mais sobre o processo da transição. O cabelo estava com a raiz cacheada e as pontas lisas.