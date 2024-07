Passando por transição capilar, Mel Maia mostra o cabelo sem finalizar

"Sem condições usar solto", contou Mel Maia em suas redes sociais ao mostrar a evolução de sua transição capilar nesta terça-feira, 03

Mel Maia segue com a sua luta durante a transição capilar, e nesta quarta-feira, 03, a atriz mostrou como está a raiz de seus cabelos e a evolução de sua transição. Nos Stories de uma conta pessoal que Mel criou, ela apareceu com os cabelos lavados, sem ter secado ou finalizado e falou mais sobre o processo da transição. O cabelo estava com a raiz cacheada e as pontas lisas

"Sem condições de usar ele solto, não dá. Não tem como, já tentei finalizar, mas assim é impossível. Não tem pra onde correr, eu não sei fazer escova todos os dias, se eu prendo eu começo a ficar calva. Só dá pra fazer prancha, mas é ruim pra transição. Não tem pra onde correr, é ficar assim até eu conseguir ou desistir", disse.

Vale lembrar que em Maio, a atriz cortou o cabelo para ajudar nesse processo "Galera que está em transição, confiem no processo!", aconselhou Mel na época. "Estou super desapegada do meu cabelo, se eu pudesse raspava tudo, ficava carequinha, para começar do zero, mas não posso, porque vem trabalhos por aí, e eu não posso estar careca, porque a personagem não é careca", confessou.

Na sequência, a artista respondeu se já pensou em desistir do processo e fez uma reflexão sobre autoconfiança. "Eu não faço química no cabelo desde o início de dezembro se não me engano. Dessa vez não [senti vontade de desistir], é a terceira vez que eu tento fazer transição", iniciou.

"Nas duas primeiras vezes foi um caos, eu sempre chorava, me sentia muito mal, porque eu ainda tinha muitos problemas de autoestima e era muito nova, tava mudando o rosto, o corpo, tava montando a personalidade de quem sou hoje, então eu me sentia muito mal, porque mexe muito com a autoestima", refletiu Melissa.

Mel Maia surge em momento íntimo com o namorado

A atriz Mel Maia afastou de vez os rumores de que teria colocado um ponto final em seu relacionamento com o surfista João Maria Pereira. Recentemente, a artista chamou atenção dos seguidores ao passar o Dia dos Namorados sem publicar declarações ao amado. A famosa, no entanto, provou que tudo não passa de especulações. Na última segunda-feira, 1, ela publicou alguns registros nas redes sociais junto com o surfista.