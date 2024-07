Patricia Abravanel chama a atenção ao deixar pernas saradas à mostra

De vestido vermelho curto, Patricia Abravanel chama a atenção ao exibir pernas mega torneadas com estilo e elegância; veja as fotos

A apresentadora Patricia Abravanel chamou a atenção ao postar fotos poderosas em sua rede social nesta sexta-feira, 05. Usando um look vermelho, a herdeira de Silvio Santos surgiu deslumbrante nos bastidores de mais uma gravação no SBT e não passou despercebida.

Com o vestido curtinho, a famosa deixou suas pernas à mostra e mais uma vez surpreendeu com seu físico sarado. Compartilhando com frequência seus treinos na academia, Patricia Abravanel mostrou seus resultados e ostentou seus músculos na aparição.

"Encontro vocês domingo, 19h, no SBT!", disse ela após a mudança de horário na emissora aos domingos com a saída de Eliana. Nos comentários, os internautas encheram a artista de elogios. "Belíssima", admiraram. "Maravilhosa", falaram outros.

É bom lembrar que, nos últimos dias, Patricia Abravanel abriu a intimidade e exibiu registros de suas férias em família em uma praia da França, a mesma onde ia na infância com o pai.

Recentemente, a comunicadora ainda surpreendeu ao postar um vídeo raro de seu caçula, Senor, fazendo graça. Ela também flagrou um momento em que o Alexandre Pato foi assediado por fãs nas ruas de Mônaco.

Patricia Abravanel deixa escapar rosto do filho de Rebeca Abravanel em foto

A apresentadora Patricia Abravanel deixou escapar o rosto do sobrinho Benjamin, filho de Rebeca Abravanel com o jogador de futebol Alexandre Pato. No domingo, 23, a comandante do Programa Silvio Santos postou uma foto da família curtindo férias em Mônaco e exibiu o garoto no registro.

Nascido em janeiro deste ano, o primogênito da irmã até agora não tinha tido seu rosto revelado. Na foto postada por Patricia foi possível ver que o menino é parecido com o pai. Com os cabelos pretos e cacheados, Benjamin mostrou ter puxado bastante o atleta. Veja o clique inédito aqui.