Quem deveria ter ganhado o Dança dos Famosos? Vote!

A final do quadro Dança dos Famosos 2024 dividiu opiniões neste domingo, 7, rendendo muito debate entre os telespectadores nas redes sociais. Depois de uma disputa acirrada contra Amaury Lorenzo (39) e Lucy Alves (38), a apresentadora Tati Machado (32) levou a melhor. No entanto, algumas pessoas não concordaram.

Durante o Domingão com Huck, as três duplas tiveram que se apresentar em blocos diferentes nos ritmos de Tango e Samba para as convidadas especiais Ana Maria Braga (75) e Eliana (51), recém anunciada como uma das novas estrelas da TV Globo. Além deles, os artistas tiveram que enfrentar o julgamento técnico de Ana Botafogo (66), Carlinhos de Jesus (71) e Zebrinha (68).

Após as duas apresentações e as somas dos votos, aconteceu um empate entre Amaury e Tati. Assim como Luciano Huck já havia anunciado no começo do programa, caso isso acontecesse, o voto do público de casa seria decisivo. Depois que os votos foram somados, Tati Machado foi consagrada como a campeã da edição com a nota 19,8 - apenas um décimo acima do ator.

Através de seu discurso, Tati emocionou o público ao relembrar o momento que viralizou nas redes sociais com a música "Ta OK", de Dennis DJ e Kevin O. Chris Na época, ela ainda estava se destacando no programa Encontro e acabou conquistando um novo público.

"Eu sonhei muito em pisar nesse palco, sonhei muito em participar desse quadro. Eu trabalhei nos bastidores desse programa por anos, e eu sonhei muito em conseguir dançar todos os ritmos e chegar nessa final", começou Tati.