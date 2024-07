Paolla Oliveira chama a atenção ao mostrar corpo real em vídeo treinando

De macacão de ginástica, Paolla Oliveira chama a atenção ao mostrar curvas reais em momento de treino funcional; confira

A atriz Paolla Oliveira chamou a atenção nesta segunda-feira, 08, ao iniciar a semana com muita energia. Fazendo um treino funcional pesado, a famosa exibiu suas curvas reais em ação e refletiu sobre não amar se exercitar.

Pegando pesado nas atividades, a namorada de Diogo Nogueira surgiu cheia de estilo no momento fitness ao surgir com um macacão de ginástico de tom alaranjado. A artista usou o registro para falar sobre malhar mesmo quando não está muito a fim.

"Às vezes sinto que é preciso mudar a ordem das coisas. Não acordo animadíssima todo dia para treinar, carregar essa corda pesada, dar socos ou pular corda, nem nada disso. Mas eu vou, não como obrigação, mas como a possibilidade de aquilo me transformar. E fico assim, fazendo cara feia, falo uns palavrões e quando vejo fui tomada de outra energia! Já estou mais disposta e ativa. Não é animar para fazer, é fazer para se animar", disse ela na legenda.

Nos comentários, os internautas encheram a musa de elogios. "Mulher inspiradora, deu até vontade de treinar agora, obrigada", admiraram. "Linda demais", falaram os seguidores.

É bom lembrar que, recentemente, Paolla Oliveira revelou que já teve dublê de pernas ao fazer um comercial. "Eles achavam que [minha] coxa era muito grossa para fazer um take. Não sei o que ia passar e eles não queriam", relembrou durante sua participação no podcast Podpah.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

PRIMEIRA VEZ DE PAOLLA OLIVEIRA COM DIOGO NOGUEIRA

A atriz Paolla Oliveira resolveu revelar um detalhe de sua intimidade nas redes sociais. Ao responder dúvidas dos fãs no quadro 'Paolla Comenta' no Instagram, ela surpreendeu ao contar sobre a sua primeira noite de amor com o namorado, Diogo Nogueira, no início da relação.

A estrela revelou que o clima de paixão tomou conta do encontro e os dois foram direto para o momento mais íntimo antes do jantar romântico. “Aconteceu o jantar. Massa com camarão. Só que a ordem foi invertida. Jantamos depois. Sem mais detalhes”, disse ela entre risos.