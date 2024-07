Lívia Andrade manda recado após polêmica com Patrícia Abravanel: ‘Saia de perto’

Lívia Andrade polemiza com novo recado enigmático após mandar indireta para ‘herdeiras’ e receber resposta de Patrícia Abravanel

Nesta segunda-feira, 8, Lívia Andrade causou polêmica com um novo recado enigmático em suas redes sociais. Após ter mandado uma indireta para as 'herdeiras' em uma foto com Eliana e ter recebido uma resposta certeira de Patrícia Abravanel, a apresentadora provocou novamente ao aparecer em uma foto ao lado de Ana Maria Braga.

Através de seu perfil no Instagram, Lívia abriu um álbum de fotos onde aparece posando ao lado da dona das manhãs da Globo, Ana Maria. Além de compartilhar alguns cliques com a veterana, ela também incluiu registros ao lado de seu mascote, Loiro Mané, e outras fotos dos bastidores da final do ‘Dança dos Famosos’, no ‘Domingão com Huck’.

Acontece que Lívia elegeu uma frase inusitada para legendar a publicação, principalmente em meio a suposta troca de farpas com Patrícia: “Acorda, menina! Quando doer, exclua. Quando incomodar, evite. Quando chatear, ignore. Quando te fizer mal, saia de perto. Não podemos mudar as pessoas, mas podemos gerenciar as nossas vidas!”, disse atribuindo as palavras à veterana

Apesar de ter usado a frase recentemente como reflexão do dia, Ana Maria não foi a primeira a utilizar essas palavras, que são populares nas redes sociais. Nos comentários, os seguidores especularam se essa seria uma nova indireta de Lívia para Patrícia: “Falou o que quis e ouviu o que não quis”, disparou um. “Eita que ela está polêmica”, disse outro.

Para quem não acompanhou, a polêmica teve início depois que Lívia Andrade publicou uma foto ao lado de Eliana nos bastidores do 'Domingão', na Globo. Na legenda, ela alfinetou as filhas de Silvio Santos: “Todo sucesso e felicidade pra ela que nasceu guerreira e não herdeira! O segredo do sucesso é a batalha diária”, disparou.

Logo após a publicação de Lívia Andrade viralizar nas redes sociais e ser apontada como uma indireta, Patrícia Abravanel, que comanda o antigo programa de seu pai, publicou uma foto nos bastidores da atração em suas redes sociais. Em meio aos rumores, ela afirmou que carrega o legado de sua família com muito orgulho.

“Passando pra agradecer o carinho e audiência de vocês!!! No que depender de mim estarei todos os domingos honrando com muito amor o programa do meu pai. Herdar esse legado é uma responsabilidade gigante e receber esse carinho em forma de audiência me faz ainda mais forte para cumprir essa missão”, disse Patrícia, que chamou atenção com o post.

Mara Maravilha opina sobre polêmica com Lívia Andrade:

Após a polêmica envolvendo Lívia Andrade e Patrícia Abravanel, Mara Maravilha também se posicionou de forma sincera e defendeu as filhas de Silvio Santos. Em suas redes sociais, a cantora deixou uma mensagem exaltando o trabalho das herdeiras do SBT, que receberam uma indireta da loira da Globo; confira o recado!