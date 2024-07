Isabella Fiorentino comove com vídeo do filho que tem mobilidade reduzida

Mãe de trigêmeos, Isabella Fiorentino exibe vídeo ao lado do filho que teve paralisia cerebral ao ajudá-lo a caminhar na praia

A modelo e apresentadora Isabella Fiorentino emocionou seus seguidores nesta segunda-feira, 8, ao mostrar um novo vídeo com o filho Lorenzo, de 12 anos, que teve paralisia cerebral e vive com limitações motoras . Nas imagens, ela apareceu ajudando o herdeiro a caminhar na areia da praia para chegar perto do mar.

Na legenda, Fiorentino destacou a alegria de ver a evolução no desenvolvimento do filho e o sonho do menino em ser mais independente. "Motivação é tudo! Lorenzo sempre andou com ajuda de um adulto ou do andador! Mas qdo está motivado, feliz, pleno e eufórico,dispara a andar com força e equilíbrio! Toda noite, depois de rezarmos,fazemos uma brincadeira de imaginar: ele se imagina fazendo coisas corriqueiras como levantar da cama sozinho, ir ao banheiro fazer xixi, escovar os dentes,comer (tudo de forma independente)até coisas e excepcionais como correr, pular,surfar… e peço pra ele descrever todas as sensações em@detalhes, como sentir a areia quente nos pés, o vento no rosto, o sal na boca,trazer todos os detalhes mesmo! E ele ensaia tudo isso na sua imaginação,para um dia viver na realidade!", disse ela.

E completou: "Esse menino é um orgulho e exemplo pra todos nós! Obrigada meu Deus por ter filhos tão perfeitos e um marido que … ah dele não falo não,guardo só pra mim!".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabella Fiorentino Hawilla (@isabellafiorentino)

Isabella Fiorentino teve filhos trigêmeos, Lorenzo, Bernardo e Nicholas, de 12 anos, frutos do casamento com o empresárioStefano Hawilla. Eles nasceram prematuros e precisaram ficar um tempo na UTI neonatal logo após o nascimento.

Vale lembrar que a modelo e apresentadora evita expor os filhos nas redes sociais e já contou o motivo da decisão. "Acho que pra preservar mesmo, já vi tantos filhos de famosos serem parados em shopping, acho que não é algo saudável, eles não têm nada a ganhar com essa exposição, muito pelo contrário, hoje em dia a gente não sabe quem são esses 4 milhões de seguidores que tenho no Instagram", afirmou.