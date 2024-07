Tati Machado rebate rumores de ‘fraude’ na Dança dos Famosos

Tati Machado se pronuncia após rumores de que teria tido ‘privilégios' por ser querida na Globo durante a Dança dos Famosos

A repórter Tati Machado destacou todo o seu esforço para ter sido consagrada como campeã da Dança dos Famosos 2024, no Domingão com Huck. Ela foi alvo de boatos de que teria tido privilégios durante a competição por ter uma personalidade muito querida pelos apresentadores e colegas de trabalho na Globo. Porém, ela negou qualquer vantagem na competição.

Em um depoimento no programa Encontro desta segunda-feira, 8, ela disse: "Quando me acusavam de ter privilégios, eu apenas pensava na minha sorte por ter o apoio incondicional de minha família e amigos. Esse é o verdadeiro privilégio".

Além disso, Tati contou que precisou se esforçar em cada semana de dança. "O processo era incrivelmente desafiador. Embora nossa meta fosse fazer com que tudo parecesse fluido e natural no palco, cada passo era fruto de extenso estudo e prática. Foram muitas as madrugadas dedicadas a absorver cada ritmo, a me conectar profundamente com a dança. A dor e o esforço são partes invisíveis dessa trajetória que só nós, que estamos lá, conhecemos verdadeiramente", contou.

Nova função de Tati Machado na Globo

A apresentadora e repórter Tati Machado está com um novo desafio em sua carreira! Há poucos dias, ela foi anunciada como a nova integrante do time de apresentadoras do programa Saia Justa, do GNT.

Durante o programa Mais Você, Ana Maria Braga deu a notícia de que Tati vai se juntar a Bela Gil e Rita Batista no comando da nova temporada do Saia Justa na TV fechada. "Chegou na Globo em 2012 e foi conquistando espaço e as pessoas ao redor dela. Merece totalmente! Recebi garantias de que não vai arredar o pé daqui”, disse a veterana.

Então, Tati confirmou que continuará nos programas matinais da Globo e também assumirá a nova função no programa semanal. "Vou continuar participando do Mais Você e do Encontro. Estou muito feliz. Hoje é um dia de muita reflexão, estou lembrando de tudo o que já passei nos estúdios globo. é muito bom a gente acreditar nos nossos sonhos e ver que estão se realizando. é uma oportunidade única de mostrar uma Tati que muitas pessoas não conhecem. Estou muito animada, muito feliz e muito emocionada de estar vivendo este momento”, afirmou.