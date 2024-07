Tati Machado causa com vestido justíssimo em festa na mansão de Luciano Huck

Após se tornar campeã da ‘Dança dos Famosos’, Tati Machado arrasa com vestido ‘embalado a vácuo’ em after na mansão de Luciano Huck

No último domingo, 7, Tati Machado chamou a atenção ao posar com um vestido justíssimo em uma festa na mansão de Luciano Huck no Rio de Janeiro. Após conquistar o título de campeã da ‘Dança dos Famosos’, no ‘Domingão com Huck’, da Globo, a jornalista marcou presença em um evento exclusivo na casa do apresentador e surpreendeu com um look 'embalado a vácuo'.

Na porta da casa do apresentador, Tati foi fotografada segurando seu troféu da competição de dança, enquanto usava um vestido justíssimo estampado com espirais brancas e pretas. Complementando o look chamativo, ela apostou em um salto alto branco, uma maquiagem mais clean e cabelos presos para aproveitar a noite de celebração.

Ao lado da jornalista, seu professor de dança na competição global, Diego Maia, foi visto exibindo seu troféu de maneira orgulhosa. Antes de entrar para curtir a festa, Tati também posou com seu marido, o fotógrafo e cineasta Bruno Monteiro, que apareceu orgulhoso da esposa, com quem é casado há 12 anos, entre os registros na porta do evento.

Vale lembrar que Tati Machado recebeu uma declaração apaixonada do marido, Bruno Monteiro, que expressou seu choque ao celebrar a vitória da esposa no 'Dança dos Famosos'. Em suas redes sociais, ela compartilhou uma mensagem sobre a final da competição, agradecendo o apoio de seu professor de dança e celebrando a conquista.

“Essa vitória é um verdadeiro espetáculo, talento e paixão pela dança. Cada passo que deram conquistou nossos corações, inspirando a todos a acreditarem em seus sonhos e a nunca desistirem”, disse Tati, que recebeu um comentário apaixonado do marido. “Bom dia, tá? Ainda em choque”, Bruno se derreteu pela conquista da esposa em suas redes sociais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por tati machado (@tati)

Festa de Luciano Huck impõe regras para convidados como Tati Machado:

No último domingo, 7, Luciano Huck e Angélica organizaram um festão em sua mansão no Rio de Janeiro. Após a vitória de Tati Machado, na 'Dança dos Famosos' no programa 'Domingão com Huck', na Globo, os apresentadores receberam convidados para um evento mega exclusivo em sua casa e surpreenderam ao impor uma regra rigorosa.

Aliás, quem revelou a proibição foi um dos convidados do evento: Gominho, que chegou acompanhado de Preta Gil. Nas redes sociais, ele compartilhou uma foto da placa fixada por Luciano Huck e Angélica na porta de casa, deixando claro que o uso de celulares estava proibido durante todo o evento; confira o registro da placa!