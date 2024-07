Cauã Reymond impacta ao mostrar seu corpo atual em praia na Itália

Em praia italiana, Cauã Reymond impacta ao exibir corpo mega sarado e desenhado; ator impressionou com abdômen tanquinho

O ator Cauã Reymond impressionou ao compartilhar fotos nesta sexta-feira, 05, tiradas na praia de Sardegna, na Itália. Sem camisa, o galã roubou a cena no cenário paradisíaco e conseguiu ser o centro das atenções com seu físico muito sarado.

Seguidor de uma vida saudável regrada, comendo apenas alimentos naturais e fazendo muitos exercícios, o famoso ostentou seu abdômen tanquinho, seu peitoral e braço definidos ao curtir o dia ensolarado. Claro que o resultado dos cliques impactou os internautas.

"Sole", disse o ator sobre o dia com sol na Itália. Não demorou para os comentários ficarem cheios de admiradores. "A cor do mar é perfeita", brincaram sobre não perceberem o galã no espaço. "Que vista linda", elogiaram outros.

Solteiro, desde o fim do casamento com a nutricionista Mariana Goldfarb, Cauã Reymond teria uma lista de exigências para namorar com alguém. Seguidor de uma vida saudável, o ator exibiu sua janta de Dia dos Namorados e impressionou com seu foco na dieta.

Para quem não sabe, Cauã Reymond já viveu relacionamentos que seguiam esse mesmo estilo de vida. O ator já foi casado com a atriz Grazi Massafera entre 2007 e 2013, com quem teve Sophia, sua filha de 12 anos. Depois, ele também viveu um relacionamento com a nutricionista e modelo Mariana Goldfarb, com quem se casou em 2019 e se separou em 2023.

