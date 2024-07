Davi Brito já tem data para reencontrar Tamires Assis

Davi Brito comentou em suas redes sociais que já tem data para reencontrar Tamires Assis e comentou sobre suas expectativas para o encontro

Ao que tudo indica, o romance entre Davi Brito e Tamires Assis, musa do Boi Garantido, está indo muito bem e o casal até já tem data para se reencontrar.

Nesta segunda-feira, 8, o campeão do BBB24 abriu uma caixinha de perguntas em sua conta no Instagram e comentou sobre o reencontro com a amada. "Tem uma galera me perguntando que dia a Tamires vai estar aqui em Salvador. Semana que vem, com fé em Deus, se der tudo certinho, ela já vai estar aqui comigo", começou ele.

Em seguida, Davi afirmou que está ansiosos para mostrar sua cultura para a moça. "Vou apresentar um pouco a ela sobre a nossa cultura baiana, sobre nosso povo nordestino, um pouco do Nordeste. Vai ser tudo de bom, maravilhoso, tenho uma surpresa para ela. Ela está ansiosa para saber o que é, até para vocês não vou falar, vocês vão descobrir. Semana que vem ela está aqui para eu mostrar para ela um pouco da nossa cultura baiana", concluiu.

Davi Brito e Tamires Assis se conheceram durante o Festival de Parintins, que aconteceu na última semana, e foram flagrados aos beijos.

Focado

Desde sua participação no reality show da Rede Globo, Davi sempre contou que um dos seus sonhos é cursar medicina para se tornar cirurgião, e ele parece estar focado nisso. Recentemente, o campeão do BBB 24 compartilhou com os seguidores que está estudando para prestar o vestibular de Medicina.

"Sumi um pouco das redes sociais, porque estou estudando um pouquinho. Vem vestibular da faculdade e preciso estudar para entrar na faculdade, não é verdade?", disse ele nos Stories do Instagram.

Na sequência, ele mostrou a mesa com diversos livros e cadernos. "Lá vem o Dr. Davi aí, em breve", escreveu. Davi também posou de jaleco e com um estetoscópio no pescoço. "Será que fico bonito de jaleco?", indagou.