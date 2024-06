Mariana Goldfarb surge com seu novo namorado em casamento

Com look ousado, Mariana Goldfarb surge deslumbrante em casamento ao lado de seu novo namorado; nutricionista era casada com Cauã Reymond

A nutricionista Mariana Goldfarb compartilhou fotos de um casamento em que marcou presença ao lado de seu novo namorado, o empresário Rafael Kemp. Após assumir o romance com ele no início do mês, a influenciadora encantou ao postar o clique com seu eleito.

Agarradinha com ele, a ex-esposa do ator Cauã Reymond surgiu deslumbrante em um vestido preto ousado. Com o decote profundo até o umbigo, Mariana Goldfarb esbanjou beleza ao exibir a produção para o evento ao lado de seu amado.

"Isabela e Rafael ensinando o que é um casamento", disse ela na legenda do álbum feito em sua rede social. Nos comentários, os seguidores não deixaram de admirar. "Linda demais", elogiaram os fãs. "Deusa", enalteceram outros.

Vale lembrar que esse é o primeiro relacionamento que Mariana Goldfarb assume publicamente desde que anunciou o término de seu casamento com o ator Cauã Reymond, em 2023. A influenciadora compartilhou a primeira foto junto com Rafael Kemp no dia 26 de maio deste ano, quando confirmou que estava com ele.

Quem é o namorado de Mariana Goldfarb?

A influenciadora digital e nutricionista Mariana Goldfarb surpreendeu os seguidores ao revelar que está namorando. Através de seus stories no Instagram, ela publicou a primeira foto ao lado do empresário Rafael Kemp e assumiu o romance.

Este é o primeiro relacionamento público de Mariana desde o fim de seu casamento com o ator Cauã Reymond, em 2023. Rafael é carioca, tem 29 anos e administra uma marca de bolsas e acessórios sustentáveis ao lado da mãe, Márcia, e do irmão gêmeo, Gustavo.

Além de cofundador da empresa, ele também atua como diretor de crescimento do negócio em família. A marca, inclusive, o fez ser listado pela revista norte-americana Forbes Under 30 como um dos principais talentos com menos de 30 anos.

Apesar do grande talento, Rafael Kemp é discreto em sua vida pessoal. O surfista possui cerca de 400 mil seguidores em seu perfil no Instagram. Na conta, ele costuma publicar imagens ao lado de amigos, familiares e momentos de lazer, principalmente no mar.