Quem é o namorado de Mariana Goldfarb? Conheça empresário listado na Forbes

Solteira desde o fim de seu casamento com o ator Cauã Reymond, Mariana Goldfarb assumiu romance com surfista e empresário; confira!

A influenciadora digital e nutricionista Mariana Goldfarb surpreendeu os seguidores na noite de domingo, 26, ao revelar que está namorando. Através de seus stories no Instagram, ela publicou a primeira foto ao lado do empresário Rafael Kemp e assumiu o romance.

Este é o primeiro relacionamento público de Mariana desde o fim de seu casamento com o ator Cauã Reymond, em 2023. Rafael é carioca, tem 29 anos e administra uma marca de bolsas e acessórios sustentáveis ao lado da mãe, Márcia, e do irmão gêmeo, Gustavo.

Além de cofundador da empresa, ele também atua como diretor de crescimento do negócio em família. A marca, inclusive, o fez ser listado pela revista norte-americana Forbes Under 30 como um dos principais talentos com menos de 30 anos.

Apesar do grande talento, Rafael Kemp é discreto em sua vida pessoal. O surfista possui cerca de 400 mil seguidores em seu perfil no Instagram. Na conta, ele costuma publicar imagens ao lado de amigos, familiares e momentos de lazer, principalmente no mar.

Após Mariana Goldfarb publicar a primeira imagem ao lado do novo namorado, Rafael também compartilhou em seus stories uma foto junto com a influenciadora.

Mariana Goldfarb assume romance com empresário - Foto: Reprodução / Instagram

Mariana Goldfarb faz revelações sobre divórcio com Cauã Reymond

Em abril, Mariana Goldfarb voltou a fazer um desabafo sobre relacionamentos e autoconhecimento. Em seus stories na rede social, a ex-esposa de Cauã Reymond então revelou que já se sentiu um "chaveiro" e refletiu ao completar um ano de divórcio.

A influenciadora comentou que demorou um tempo para compreender suas vontades e quem realmente gostaria de ser. "Eu achava que virar mulher era aos 30 já ter casado, já estar com dois filhos, ser uma boa dona de casa, bonita, ter um emprego meio expediente, esperar o meu marido chegar para servir o jantar e fazer o dever de casa com as crianças. E, assim, ter um emprego só para sentir que eu estava contribuindo com a sociedade minimamente. Isso era o que eu achava. Esse era o papel que eu achava que eu tinha que desempenhar enquanto mulher. Minha casa caiu e a vida me chacoalhou de uma maneira tão forte e me colocou no chão", disse ela.

A ex-mulher do ator também comentou que o divórcio foi um divisor de águas na vida dela. "Estava fazendo as coisas pensando nos outros, pensando em assumir um papel que para mim parecia o único papel a ser seguido, porque isso significava ser mulher, sempre ser a segunda, sempre estar acompanhando, era sempre ser o chaveiro. Agora, um ano depois do meu de divórcio consigo entender os cenários de uma maneira tão diferente", revelou. Confira detalhes!