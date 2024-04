Mariana Goldfarb faz revelações sobre divórcio com Cauã Reymond: 'Chaveiro'

Após um ano do fim do casamento com Cauã Reymond, Mariana Goldfarb faz desabafo e deixa escapar revelações sobre o relacionamento

A nutricionista Mariana Goldfarb voltou a fazer um desabafo sobre relacionamentos e autoconhecimento. Em seus stories na rede social, a ex-esposa de Cauã Reymond então revelou que já se sentiu um "chaveiro" e refletiu ao completar um ano de divórcio.

A influenciadora comentou que demorou um tempo para compreender suas vontades e quem realmente gostaria de ser. "Eu achava que virar mulher era aos 30 já ter casado, já estar com dois filhos, ser uma boa dona de casa, bonita, ter um emprego meio expediente, esperar o meu marido chegar para servir o jantar e fazer o dever de casa com as crianças. E, assim, ter um emprego só para sentir que eu estava contribuindo com a sociedade minimamente. Isso era o que eu achava. Esse era o papel que eu achava que eu tinha que desempenhar enquanto mulher. Minha casa caiu e a vida me chacoalhou de uma maneira tão forte e me colocou no chão", disse ela.

A ex-mulher do ator também comentou que o divórcio foi um divisor de águas na vida dela. "Estava fazendo as coisas pensando nos outros, pensando em assumir um papel que para mim parecia o único papel a ser seguido, porque isso significava ser mulher, sempre ser a segunda, sempre estar acompanhando, era sempre ser o chaveiro. Agora, um ano depois do meu de divórcio consigo entender os cenários de uma maneira tão diferente", revelou.

Mariana Goldfarb então finalizou: "Consigo pela primeira vez na minha vida me colocar no centro da minha vida, eu tenho conseguido priorizar as coisas que me edificam, estudar o que eu quero estudar, guardar o meu dinheiro, trabalhar com que eu gosto, ser influenciadora de verdade, falar para vocês a real e me colocar vulnerável, porque muita gente me acha fodo**."

É bom lembrar que o casamento do ator Cauã Reymond e da nutricionista Mariana Goldfarb chegou ao fim publicamento em 19 de abril do ano passado. Os dois estavam juntos desde 2016 e se casaram uma cerimônia intimista em abril de 2019 no interior de Minas Gerais.

Mariana Goldfarb desabafa sobre relacionamento abusivo

A modelo Mariana Goldfarb, ex-esposa de Cauã Reymond, abriu seu coração e desabafou sobre um relacionamento abusivo que viveu em seu passado. Sem citar nomes, a nutricionista contou detalhes sobre o acontecimento no podcast Desculpa Alguma Coisa, do Universa UOL, nesta quarta-feira, 6.

Na conversa, ela falou sobre como a vítima se sente ao se deparar com uma situação abusiva. "A coisa desse abuso psicológico é acabar com a autoestima do outro, é poder controlar o outro, é fazer com que o outro não consiga mais. É pedir licença para respirar. Eu posso respirar agora? Agora eu posso me divertir? Agora eu posso emitir uma opinião? Agora eu posso ir contra o que você está falando porque eu penso de outra forma? Agora eu posso me divertir? Agora eu posso estar com minhas amigas, que não são todas p*ranhas, não estão querendo você e não estão sentindo inveja?", contou Mariana.