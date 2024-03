Sem citar nomes, Mariana Goldfarb desabafa sobre relacionamento abusivo

Ex-esposa de Cauã Reymond, Mariana Goldfarb, desabafa sobre relacionamento abusivo que viveu no passado e não cita nomes; veja!

A modelo Mariana Goldfarb, ex-esposa de Cauã Reymond, abriu seu coração e desabafou sobre um relacionamento abusivo que viveu em seu passado. Sem citar nomes, a nutricionista contou detalhes sobre o acontecimento no podcast Desculpa Alguma Coisa, do Universa UOL, nesta quarta-feira, 6.

Na conversa, ela falou sobre como a vítima se sente ao se deparar com uma situação abusiva. "A coisa desse abuso psicológico é acabar com a autoestima do outro, é poder controlar o outro, é fazer com que o outro não consiga mais. É pedir licença para respirar. Eu posso respirar agora? Agora eu posso me divertir? Agora eu posso emitir uma opinião? Agora eu posso ir contra o que você está falando porque eu penso de outra forma? Agora eu posso me divertir? Agora eu posso estar com minhas amigas, que não são todas p*ranhas, não estão querendo você e não estão sentindo inveja?", contou Mariana.

A famosa ainda falou como a situação afetou sua vida. "As amizades viram um problema, a família vira um problema. Todo o círculo social da pessoa que sofre o abuso vai sendo minado, porque no isolamento é mais difícil perceber sozinha", desabafou.

Ainda sem citar o nome de seu ex-parceiro, ela confessou que observava que seu relacionamento tinha falhas. "Eu sempre soube que tinham coisas erradas, sempre falei sobre isso e foi uma coisa que me salvou. Só que eu não entendia direito se as coisas eram assim. Você quer crescer, estudar e aquilo vai virando um problema. Aos poucos você vai: 'tudo meu tá errado, eu sou feliz demais'. Os abusos vão escalonando", finalizou Mariana.

Mariana Goldfarb já falou sobre o relacionamento abusivo antes

Em agosto do ano passado, Mariana Goldfarb usou suas redes sociais para desabafar sobre relações tóxicas e alertou seus seguidores sobre relacionamentos abusivos.

Em seu feed do Instagram, Mariana trouxe o assunto à tona com um vídeo que exemplifica frases de alerta em uma relação: “A gente precisa falar sobre abuso. O abuso não é apenas físico. Ele passa por sexual, psicológico, emocional, financeiro. O feminicídio é só a ponta do iceberg”, ela iniciou na legenda da publicação.

Mariana também comentou sobre a dificuldade para deixar uma relação tóxica: “Controle disfarçado de amor não é amor e ser exposta a isso pode deixar marcas eternas. É muito importante falar sobre e buscar ajuda. O tempo médio que as mulheres ficam nesse tipo de relação é de 10 anos. Não é mimimi, não é: 'então por que não termina?'”, desabafou.

“É muito difícil sair desse tipo de relação porque envolve saúde mental, envolve saúde financeira, por isso é tão importante nunca deixarmos de investir no nosso crescimento profissional, nossa educação e nossa saúde psicológica. Investir em si própria é sempre a melhor alternativa”, Mariana concluiu o alerta com um conselho.