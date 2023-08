Mariana Goldfarb faz alerta sobre relacionamento abusivo: “Muito difícil sair”

Modelo e influenciadora digital Mariana Goldfarb usa as redes sociais para expor sinais de relação abusiva e recebe apoio

A modelo e influenciadora digital Mariana Goldfarb usou a sua influência nas redes sociais nesta segunda-feira, 14, para fazer um alerta importante direcionado ás mulheres. Após ver denúncias de relacionamentos abusivos, a morena fez um desabafo sobre relações tóxicas e ganhou apoio dos seguidores e de celebridades.

Em seu feed do Instagram, Mariana trouxe o assunto à tona com um vídeo que exemplifica frases de alerta em uma relação: “A gente precisa falar sobre abuso. O abuso não é apenas físico. Ele passa por sexual, psicológico, emocional, financeiro. O feminicídio é só a ponta do iceberg”, ela iniciou na legenda da publicação.

Mariana também comentou sobre a dificuldade para deixar uma relação tóxica: “Controle disfarçado de amor não é amor e ser exposta a isso pode deixar marcas eternas. É muito importante falar sobre e buscar ajuda. O tempo médio que as mulheres ficam nesse tipo de relação é de 10 anos. Não é mimimi, não é: “então por que não termina?””, desabafou.

“Émuito difícil sair desse tipo de relação porque envolve saúde mental, envolve saúde financeira, por isso é tão importante nunca deixarmos de investir no nosso crescimento profissional, nossa educação e nossa saúde psicológica. Investir em si própria é sempre a melhor alternativa”, Mariana concluiu o alerta com um conselho.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Goldfarb (@marianagoldfarb)

Nos comentários, a modelo ganhou o apoio da atriz Andreia Horta: “Abuso psicológico de gente perversa e que ainda tem poder. Fazem um estrago. A gente sabe, elogiam na nossa frente e destroem nosso ambiente, nosso trabalho, nossa cabeça, nossa auto estima. Precisamos mesmo falar sobre isso”, disse a artista.

Outros seguidores também prestaram apoio, enquanto alguns quiseram saber se o alerta de Mariana teria envolvimento com alguma experiência pessoal, mas a atriz não respondeu aos questionamentos. Vale lembrar que recentemente, a nutricionista colocou um ponto final no relacionamento de 7 anos com o galã da Globo Cauã Reymond.

Mariana Goldfarb esbanja beleza em cliques na praia:

No início do mês, Mariana Goldfarb chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar algumas fotos de um ensaio fotográfico que realizou em uma praia. Após o fim de seu casamento com o ator Cauã Reymond, a morena passou um tempo aproveitando o melhor do verão europeu e compartilhou diversos cliques de tirar o fôlego em seu Instagram.