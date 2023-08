Mariana Goldfarb chama atenção ao esbanjar beleza em cliques na praia

A modelo e influenciadora digital Mariana Goldfarb ganhou elogios ao postar um ensaio fotográfico nas redes sociais

A modelo e influenciadora digital Mariana Goldfarbchamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 2, ao compartilhar algumas fotos de um ensaio fotográfico que realizou em uma praia.

Nos cliques postados no feed do Instagram, ela aparece esbanjando beleza e seu corpo escultural ao fazer várias poses em meio à natureza apenas de biquíni. Ao dividir os registros, Goldfarb, que está solteira desde o fim de seu casamento com o ator Cauã Reymond, fez uma reflexão.

"A alma livre é rara, mas você logo a reconhece quando vê, basicamente porque você se sente bem, muito bem quando está perto de uma delas", escreveu a modelo na legenda da publicação.

Os internautas encheram a postagem de curtidas e elogios. "Vixe", comentou a atriz Grazi Massafera, acrescentando emojis de fogo. "Mariana, eu sou casada, isso não se faz", brincou a influenciadora digital Gabriela Pugliesi. "Ninguém estava preparado para essa sequência", confessou uma seguidora. "Meu Deus, perfeita", falou uma fã.

Vale dizer que Mariana está morando em uma casa nova após o fim de seu casamento, e nos Stories do Instagram fez um tour para mostrar os detalhes do imóvel, que ainda não está completamente pronto. "Eu não queria mostrar antes de estar tudo no lugar, mas não consegui. Então, vou ter que mostrar só um pouquinho, mas vai ter muita mudança", contou.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Goldfarb (@marianagoldfarb)

Mariana reflete sobre período sozinha após término do casamento

Recentemente, Mariana Goldfarb usou as redes sociais para fazer uma reflexão após passar 40 dias viajando sozinha. A influencer confessou que esse período foi muito importante para ela aproveitar sua própria companhia.

"Essa viagem sozinha veio junto de um processo meu muito profundo, de muito tempo, de autoconhecimento. Não tenham medo de estarem sozinhas, viajarem sozinhas e estarem na própria companhia. Se tem uma coisa que não senti nesta viagem foi solidão. O que eu senti foi plenitude, eu chorei, eu ri, mas eu estava na minha companhia, na minha presença, inteira em mim, e não tem nada que seja mais especial e transformador do que isso. [...] Eu volto desta viagem muito firme no meu propósito, com uma gana e uma força que acho que está transbordando. Eu volto de bem comigo, e isso é tudo."Confira a reflexão na íntegra!