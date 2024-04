Em Dubai, Monique Alfradique esbanja beleza durante passeio de barco

A atriz Monique Alfradique ganhou elogios dos seguidores das redes sociais ao mostrar os registros do passeio que fez em Dubai

Monique Alfradique viajou para Dubai para aproveitar as suas férias, e nesta quinta-feira, 25, ela esbanjou beleza ao compartilhar algumas imagens que fez durante um passeio de barco.

Para o passeio, a atriz surgiu usando um vestido longo preto, com uma abertura na parte de cima, deixando em destaque sua cintura definida, além de uma fenda generosa. "Último dia de férias no mar", confessou ela, que aparece fazendo vários poses.

Depois, Monique postou um vídeo no barco para se despedir das férias. "Me despedindo das férias com o coração cheio de memórias e a mente repleta de experiências inesquecíveis. Foi maravilhoso explorar novas culturas, lugares e diversidade do nosso mundo. Renovada pra nova jornada de muito trabalho pela frente", escreveu a atriz.

A artista recebeu vários elogios. "Belíssima", disse uma seguidora. "Maravilhosa como sempre", falou outra. "Um charme de linda", afirmou uma fã. "Que pintura de mulher", comentou mais um.

Confira as publicações:

Monique Alfradique revela ter vivido relacionamento tóxico

No remake de Elas por Elas, da TV Globo, Monique Alfradique interpreta a personal trainer Érika, que vive um casamento conturbado com Edu (Luís Navarro), cheio de traições e mentiras por parte dele. Em um bate-papo nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, com a participação da CARAS Brasil, a atriz fala sobre o momento em que a personagem descobre que está presa a um relacionamento tóxico e destaca a importância de abordar o tema em uma novela. A artista também confessa que já passou pela experiência em sua vida. "Romper é muito difícil", destaca.

"Acho que todas nós já passamos por alguma situação como esta. Acho que a Erika vem desse lugar para mostrar que, às vezes, você dentro do relacionamento, não vê as manipulações que sofre... Já tive relacionamento tóxico, sim. E a Érika vem para mostrar isso. A gente, dentro da relação, não consegue ter esse olhar frio. Às vezes, você até vê mas não tem força para sair, então é muita paciência, tem que ir no seu tempo, contar com o apoio dos amigos e família, porque é muito fácil quando um amigo ou familiar diz: 'Fulano não te merece. Sai disso'. Mas quando você está dentro dessa relação, é muito mais difícil...". Confira o relato completo!