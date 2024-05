Adriane Galisteu choca Daniella Cicarelli com sua barriga: 'Seca'

Após postar foto tomando sol em Las Vegas, nos EUA, Adriane Galisteu choca até Daniella Cicarelli ao exibir seu abdômen negativo

A apresentadora Adriane Galisteu chamou a atenção ao compartilhar novas fotos curtindo sua viagem a Las Vegas, nos EUA, ao lado do esposo, o empresário Alexandre Iodice. Nesta quinta-feira, 02, a loira postou os registros tomando sol e impressionou.

Isso porque, a famosa apareceu cheia de estilo renovando o bronzeado com um biquíni preto, de modelo sem alça, e com óculos de armação branca. Exibindo seu físico, Adriane Galisteu impressionou até Daniella Cicarelli ao exibir seu abdômen chapado.

"I love Vegas", falou a artista sobre amar o local e foi quando recebeu um comentário da ex-apresentadora da MTV. "Desde que te conheci sua barriga é assim! Seca! Musa", disse Cicarelli que também impressiona na rede social com seu físico sarado e ao lado de seu esposo atleta.

Ainda nos últimos dias, Adriane Galisteu viu seu nome bastante falado por conta dos 30 anos da morte de Ayrton Senna no dia primeiro de maio. Ex-namorada do piloto, ela comentou sobre sua ausência no documentário do falecido.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Adriane Galisteu (@galisteuoficial)

Adriane Galisteu fala sobre seus 51 anos

A apresentadora Adriane Galisteu completou 51 anos de vida no dia 18 de abril. Para celebrar a data especial, ela fez um ensaio fotográfico com direito a bolo e bexigas e falou sobre a nova idade.

Na legenda do post, ela refletiu sobre o passar do tempo em sua vida. "Quando eu era mais nova, imaginava que envelhecer necessariamente me faria mudar em vários sentidos: ter o cabelo curto, deixar de fazer muitas coisas que eu gostava, usar roupas mais sóbrias e ter um ritmo de vida mais lento. Que a gente muda, realmente é verdade! Mas pra melhor! Ok, tem coisas que não são tão boas assim, mas juro que dá pra tirar onda, viu?", disse ela. Veja mais aqui.