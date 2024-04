Adriane Galisteu fala sobre seus 51 anos: ‘A idade sempre vai chegar’

A apresentadora Adriane Galisteu comemora seu aniversário de 51 anos com ensaio fotográfico e reflexão nas redes sociais

A apresentadora Adriane Galisteu está em festa nesta quinta-feira, 18. Isso porque ela acaba de completar 51 anos de vida. Para celebrar a data especial, ela fez um ensaio fotográfico com direito a bolo e bexigas e falou sobre a nova idade.

Na legenda do post, ela refletiu sobre o passar do tempo em sua vida. "Quando eu era mais nova, imaginava que envelhecer necessariamente me faria mudar em vários sentidos: ter o cabelo curto, deixar de fazer muitas coisas que eu gostava, usar roupas mais sóbrias e ter um ritmo de vida mais lento. Que a gente muda, realmente é verdade! Mas pra melhor! Ok, tem coisas que não são tão boas assim, mas juro que dá pra tirar onda, viu?", disse ela.

E completou: "Hoje, olho no espelho e amo o que eu vejo, me sinto mais dona de mim, cheia de amor pra me dar , aprendi a dar importância ao que realmente importa, sigo confiante no que faço e no que ainda serei capaz de fazer, porque, independentemente da minha idade, sei que posso continuar sonhando e realizando sem largar a minha mão! A idade sempre vai chegar. O que você pode e deve mudar é a forma como você vai chegar até ela… eu escolhi chegar aos meus 51 anos assim: sorrindo para a vida e esperando que ela continue sorrindo de volta para mim! Obrigada Senhor por tudo e tanto! Muito obrigada a todos que fazem os meus dias serem mais felizes!!!".

Adriane Galisteu falou de Ayrton Senna

A apresentadora Adriane Galisteu falou sobre Ayrton Senna na gravação do especial Em Senna, que será exibido pela ESPN e Star+. Em seu depoimento, ela listou os sonhos que o ex-namorado não teve tempo de realizar enquanto estava vivo.

"Eu falo que ele morreu sem realizar os três maiores sonhos dele. Ele tinha um sonho de correr na Ferrari, não realizou. Tinha um sonho de ter um filho, acho que não teve. Houve um "bafafá" de que teve uma filha, não sei como ficou essa história, mas ele não exerceu a paternidade. E um sonho de conhecer a Disney. Quer dizer: a coisa mais óbvia do mundo, conhecer a Disney. Então, eu trouxe isso para a minha vida. Eu sou uma mulher que realizo os meus sonhos", disse ela, segundo a Coluna Play, do Jornal O Globo.

Senna morreu em 1994 durante o acidente em uma corrida de F1.