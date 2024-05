Gustavo Mioto fala sobre importância da privacidade no namoro com Ana Castela

Após confirmar que reatou o namoro com Ana Castela, Gustavo Mioto desabafa sobre a pressão ao redor do relacionamento deles

Neste final de semana, Gustavo Mioto e Ana Castela confirmar que estão juntos novamente. Eles reataram o namoro após poucos meses separados e deixaram os fãs eufóricos. Porém, o cantor contou que eles pretendem manter o romance longe dos holofotes.

Em uma conversa com o site G1, ele falou sobre a importância da privacidade em um relacionamento amoroso para que os dois possam se conhecer do jeito correto.

"Você sabe, basicamente, a profissão de vocês [jornalistas] é não deixar a gente viver tranquilamente com isso. Mas a gente está vivendo o máximo tranquilo que a gente conseguir viver. Não foi interferência, mas pressão, de ter que explicar, falar toda hora sobre a mesma coisa, e essa pauta toda hora cansa. Então, tanto no começo quanto no final das coisas, essa pauta fica cutucando a gente o tempo todo e isso não ajuda. Para a gente realmente engatar um relacionamento, se conhecer, eu acho que a gente precisava desse negócio só a gente assim", afirmou ele.

Vale lembrar que Gustavo e Ana vivem um relacionamento entre idas e vindas. Os dois começaram a namorar em junho de 2023, mas se separaram em setembro. Em outubro, eles reataram a relação, que terminou mais uma vez em janeiro. Agora, em abril, eles reataram o namoro mais uma vez.

Ana Castela brinca com cantada de fã em show

No último dia 20, Ana Castela recebeu uma cantada durante seu show no Ribeirão Rodeo Music, segunda etapa do 'Circuito Sertanejo', e não teve papas na língua na hora de responder! Enquanto apresentava a canção Boiadeira, a diva do sertanejo decidiu interagir com os fãs e acabou lendo um cartaz ousado na plateia.

"Você é velho! Sai fora, moço! Eu gosto é de novinho", brincou, arrancando risadas do público com sua resposta. Com 20 anos de idade, a cantora esclareceu o que seria um "novinho" na sua perspectiva. "26 anos, 27", revelou. O que muitos fãs notaram é que, curiosamente, 27 anos é a idade do ex-namorado de Ana Castela, o também cantor sertanejo, Gustavo Mioto.