Claudia Raia encanta ao mostrar a filha curtindo o irmã caçula: 'Lindos'

Que amor! Claudia Raia encanta ao mostrar momento da filha, Sophia Raia, curtindo o irmão caçula, o pequeno Luca, do casamento atual da mãe

A atriz Claudia Raia encantou ao mostrar o momento de sua intimidade com os filhos. Nesta quarta-feira, 01, a famosa aproveitou o feriado para curtir a família e registrou um momento de sua única menina, Sophia Raia, da relação com Edson Celulari, com seu caçula, Luca, do casamento atual com Jarbas Homem de Mello.

Ainda de pijama, os herdeiros da artista surgiram brincando e a jovem, de 21 anos, apareceu dançando com o irmão, de um ano no colo. Ao som da música Unwritten, eles se divertiram cantando e se movimentando.

"Meu bebê e minha bebéia que eu amo", escreveu Claudia Raia ao mostrar o momento cheio de amor de sua duplinha. Nos comentários, os internautas também babaram por eles. "Que fofura", admiraram. "Lindos", disseram outros.

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz contou como fica o coração de uma mãe protetora com a filha morando nos EUA. Sophia estuda Artes Cênicas na Tisch School of the Arts em Nova York, um dos principais centros de arte do mundo.

"[Meu coração] Fica com muita saudade, porque Sophia é uma grande companheira minha. Mas ao mesmo tempo, transbordando de alegria e de orgulho por ela ir atrás das coisas que ela sonha e acredita", conta Claudia, que apoia a herdeira na escolha de vida profissional.

Claudia Raia e Edson Celulari comemoram o aniversário do filho

Além de Sophia Raia, Claudia Raia teve o primogênito, Enzo Celulari, enquanto foi casada com o ator Edson Celulari. Recentemente, no dia 15 de abril, eles celebraram o aniversário do jovem que completou 24 anos.

"Enzo, amor da minha vida, eu só te desejo o melhor do mundo, o maior amor que existe! Feliz aniversário, estarei sempre aqui para celebrar a sua vida, te apoiar e fazer o que for necessário para sua felicidade. Te amo infinito, meu filho, aproveite seu novo ciclo com muita sabedoria e leveza", desejou a artista. Veja mais aqui.