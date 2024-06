Marina Ruy Barbosa revela como conheceu o noivo, Abdul Fares

Noiva do empresário Abdul Fares, Marina Ruy Barbosa conta como os dois se conheceram. Eles estão juntos há mais de um ano

A atriz Marina Ruy Barbosa surpreendeu ao contar como conheceu seu noivo, o empresário Abdul Fares. Os dois estão juntos há mais de um ano e ficaram noivos em 2023.

Em entrevista no site do colunista Leo Dias, a ruiva contou que eles foram apresentados por amigos em comum e o romance engatou. "Amigos em comum apresentaram e falaram que a gente tinha que se conhecer”, contou ela.

Vale lembrar que Marina e Abdul assumiram o relacionamento publicamente em meados de 2023, quando o romance foi revelado na mídia. E eles anunciaram o noivado em outubro de 2023, quando ela começou a circular com um anel de luxo. Inclusive, o pedido de casamento foi feito durante uma viagem deles para Dubai, nos Emirados Árabes.

Look vintage de Marina Ruy Barbosa

A atriz Marina Ruy Barbosa arrasou na escolha de mais um look para brilhar no tapete vermelho do Festival de Cinema de Cannes, na França. Ela voltou ao evento internacional nesta quinta-feira, 23, para prestigiar a première do filme Le Comte de Monte-Cristo, de Matthieu Delaporte e Alexandre De La Patellière.

Para a ocasião, a estrela escolheu um vestido preto e branco da grife Chanel. O look é um modelito vintage da marca, que foi criado em 1987. O modelito caiu muito bem em Marina, que completou o visual com luvas pretas compridas e laço no cabelo.

Nas redes sociais, ela compartilhou um álbum de fotos do look e o pai dela, Paulo Ruy Barbosa, demonstrou o seu orgulho pela filha. "Maquiagem perfeita, super natural, sardinhas! Conjunto da obra: uma perfeição! Marina, você está absurdamente maravilhosa! Que sorriso lindo! Beleza inatingível!", disse ele nos comentários.